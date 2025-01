NBA teleurgesteld, SRA onderschrijft kritisch AFM-rapport

De NBA heeft de afgelopen jaren de beroepsontwikkeling op het gebied van fraude gestimuleerd, stelt de beroepsorganisatie. In 2023 riep het NBA-bestuur accountantsorganisaties op om gespecialiseerde fraude-expertise in te zetten bij wettelijke controles. Uit het AFM-rapport blijkt dat een gerichte aanpak inderdaad kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering, met name bij het opvolgen van frauderisicoanalyses. De AFM signaleert dat er ook positieve voorbeelden zijn, waarbij accountants de controlewerkzaamheden met de juiste diepgang hebben uitgevoerd. De toezichthouder benoemt in het rapport verder dat de NBA in haar beleid en activiteiten nadrukkelijk aandacht heeft voor fraude.

Verdere verbeteringen

De NBA erkent dat niet alle relevante richtlijnen en handreikingen voldoende worden opgepakt in de praktijk en dat er binnen de sector nog stappen gezet moeten worden. Toch blijft de beroepsorganisatie optimistisch over de vooruitgang en de betrokkenheid van accountants bij fraudepreventie. De verplichting om in controleverklaringen aandacht te besteden aan frauderisico’s draagt hieraan bij, evenals de recente oproep van de NBA aan accountants om transparanter te rapporteren over fraudecontroles en bevindingen. Daarnaast heeft de NBA een cultuurprogramma gelanceerd om accountants bewuster te maken van hun eigen handelen. Dit sluit aan bij eerdere onderzoeken en beleidsstukken over fraude, zoals de publieke managementletter en een uitgebreide oorzakenanalyse.

SRA neemt actie

Ook de SRA onderschrijft de noodzaak tot verbetering. De organisatie benadrukt dat accountants hun controlewerkzaamheden beter moeten afstemmen op geïdentificeerde frauderisico’s. Besturen van accountantsorganisaties moeten hun kwaliteitsbeheersingssystemen analyseren en indien nodig aanpassen, waarbij ook gedrags- en cultuuraspecten een rol spelen. Om het lerend vermogen binnen de sector te versterken, wil de SRA samen met de AFM en de NBA werken aan verdere kwaliteitsverbeteringen. Binnenkort organiseert de organisatie een gezamenlijke sessie met accountantskantoren en de AFM om de onderzoeksresultaten te bespreken en verbetermaatregelen vast te stellen.

Als vervolg introduceert de SRA een nieuw kwaliteitsprogramma, specifiek gericht op fraudepreventie. Dit programma combineert vaktechnische handreikingen met mentoring, bewustwording en gedragsverandering. Met deze initiatieven hopen zowel de NBA als de SRA bij te dragen aan een verdere professionalisering van accountantscontroles en een effectievere aanpak van fraude.