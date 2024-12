Penningmeester NSC op non-actief, accountant doet onderzoek

Het bestuur van NSC heeft deze week penningmeester Ralph Joosten van zijn taken ontheven, meldt RTL. Volgens Joosten zelf gebeurde dat na meldingen van hem over financiële onregelmatigheden bij de partij van Pieter Omtzigt.

NSC laat weten dat er klachten zijn over de samenwerking met Joosten, en dat dat de oorzaak is dat hij op non-actief is gezet.

Melding fraude

Joosten is sinds april van dit jaar penningmeester bij de politieke partij. Volgens hem kwam hij na onderzoek twee mogelijke gevallen van fraude tegen en zou het NSC-bestuur niet openstaan voor zijn opmerkingen hierover. Joosten eiste naar eigen zeggen een extern accountantsonderzoek, waarvoor het partijbestuur deze week opdracht heeft gegeven. Ook zou hij melding hebben gedaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), dat is belast met het financiële toezicht op politieke partijen.

Accountantsonderzoek

Het externe accountantsonderzoek dat het NSC- bestuur heeft laten instellen naar de financiële administratie is volgens bestuurslid Kilian Wawoe in januari klaar en zal openbaar worden gemaakt. “Wij zijn als politieke partij gehouden aan accountantsregels en dus hebben we na zijn berichten een gecertificeerd bureau ingeschakeld om hier onderzoek naar te doen.” Het bestuur zegt de kritiek van Joosten op de financiële administratie niet te herkennen.

Klachten

NSC heeft een andere lezing. Volgens de overgebleven bestuurders van NSC zijn er al voor de melding van Joosten over financiële onregelmatigheden “verschillende meldingen binnengekomen bij het bestuur over moeizame samenwerking” met de penningmeester. De partij wil niet nader ingaan op de aard van die klachten, maar dat zou wel de reden zijn geweest om hem opzij te zetten.