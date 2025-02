Schikking nadert over Londense milieuboetes voor vrachtwagenchauffers

Nederlandse vrachtwagenchauffeurs gingen in Londen massaal op de bon wegens het rijden in milieuzones. Een belangenclub lijkt daar nu een schikking over te treffen.

De Britse hoofdstad voerde in 2019 milieuzones in. Vrachtwagens moeten een toeslag van 12,50 pond betalen én zich vooraf online laten registreren. Dat had niet iedereen in de smiezen: belangenorganisatie Transport in Nood kreeg meldingen van 120 transporteurs die samen 10.000 boetes kregen voor een slordige 7,5 miljoen euro.

3 miljoen kwijtgescholden

Vorig jaar besloot Transport in Nood een rechtszaak aan te spannen tegen de vervoersautoriteit Transport for London (Tfl). Daar lijkt nu een schikking uit te rollen. In november werd al bekend dat er een afspraak was over een totaal van € 3 miljoen aan boetes dat werd kwijtgescholden – TfL zou hebben erkend dat bijna 3.000 boetes onrechtmatig waren opgelegd. Er moet nog overeenstemming komen over de ongeveer € 130.000 aan boetes die Nederlandse chauffeurs al hadden betaald en de advocaatkosten.

Bron: ANP