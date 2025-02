Minifondsen behouden beursnotering dankzij nieuwe accountant

De in Utrecht gevestigde registeraccountant Arjan Hasko neemt de controle op zich via het Cypriotische accountantskantoor GCP, meldt het FD. Hierdoor kunnen de beursgenoteerde bedrijven voldoen aan de verplichting om uiterlijk 30 april een goedgekeurde jaarrekening in te dienen.

GCP sloot vorig jaar een contract met Bever en DGB voor de controle van de jaarrekening over 2024. Daarbij zou worden samengewerkt met de Nederlandse accountant Marc Lodder, maar hij overleed afgelopen zomer. Met Hasko is er nu een nieuwe externe accountant in Nederland gevonden.

Portugalroute

Kleinere beursgenoteerde ondernemingen hebben het al langer lastig met het vinden van een accountant met een OOB-vergunning. GCP en het Portugese CFA betraden recent de Nederlandse markt met een alternatieve route, waarbij buitenlandse kantoren samenwerken met een in Nederland geregistreerde accountant.

Deze ‘Portugalroute’ is niet onomstreden. De NBA heeft bijvoorbeeld twijfels over de kwaliteitsborging van buitenlandse kantoren bij de controle van beursgenoteerde bedrijven.

Bron: FD