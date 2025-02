Grote politieactie Secutor Security: directeur accountantskantoor aangehouden

In een grootschalig politieonderzoek naar beveiligingsbedrijf Secutor Security en een vermeend drugs- en witwasnetwerk is ook een directeur van een accountantskantoor aangehouden, meldt De Limburger.

Er werden op 29 locaties invallen gedaan en er zijn in totaal zes verdachten aangehouden, onder wie Yahya H. (39), eigenaar van Secutor Security, en Joris W. (43), mededirecteur van een gerenommeerd accountantskantoor uit Limburg. Het kantoor van W. werd door opsporingsdiensten doorzocht. Hoewel bij hem geen contant geld, drugs of andere illegale goederen zijn aangetroffen, maakt hij wel deel uit van het onderzoek.

Onderzoek naar klanten

Een collega-directeur van de accountant bevestigt dat de politie het kantoor heeft bezocht en administratie van aan elkaar gelieerde klanten heeft onderzocht. “Het onderzoek richt zich niet op ons kantoor of onze mensen, maar op bepaalde klanten, zo legde de politie dit aan ons uit. Wij hebben volledig meegewerkt en gaan ervan uit dat het goed afloopt. Een schorsing van onze collega is nu niet aan de orde, we willen eerst weten wat er speelt. Dit heeft veel impact gehad.”

Samenwerking straatcoaches gestopt

Secutor Security leverde niet alleen beveiligers, maar ook straatcoaches in verschillende gemeenten. De politie vermoedt al langer dat sommige van deze coaches betrokken waren bij het ronselen van kwetsbare jongeren voor het vermeende drugsnetwerk. Na de arrestaties hebben verschillende gemeenten besloten de samenwerking met Secutor Security op te schorten.

Valse facturen

Woningcorporatie WonenLimburg was in 2022 al gestopt met de samenwerking vanwege dubieuze factureringen. De politie onderzoekt momenteel deze valse facturen voor niet-geleverde diensten. Mogelijk zou op die manier drugsgeld in het bedrijf zijn gepompt, waardoor het goedkoper diensten kon aanbieden dan concurrenten.

Alle verdachten zitten vast in alle beperkingen, wat betekent dat zij geen contact mogen hebben met de buitenwereld en het onderzoek loopt nog. Justitie heeft nog niet bekendgemaakt welke verdere stappen worden ondernomen.