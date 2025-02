KPMG over CSRD: “pas op voor compliance-exercitie”

De verplichte CSRD-rapportage wordt de komende jaren gefaseerd ingevoerd, maar Mariska van de Luur, lid van de raad van bestuur van KPMG en head of assurance, merkt dat het beursgenoteerde bedrijven die in april moet rapporteren moeite hebben om aan alle eisen te voldoen. “Bij het maken van onze eigen CSRD-rapportage zijn ons twee dingen opgevallen. Ten eerste kost het moeite om een goede focus op het doel te houden. Ten tweede constateerden we dat vroeg moet worden begonnen, en dat zowel experts als financiële afdeling tijdig in het proces moet worden betrokken.”

Zorgen om ‘wave 2’ bedrijven

Vooral vanwege de grote hoeveelheid rapportageregels en de data die moet worden verzameld, bestaat volgens haar het gevaar dat de CSRD-rapportage uitmondt in ‘een compliance-exercitie’. Ook zou er onzekerheid zijn over de EU-wetgeving en dit zou volgens haar met name lastig zijn voor de groep niet-beursgenoteerde bedrijven die over 2025 hun CSRD-rapportage moeten uitbrengen (‘wave 2’). “Over deze groep maken we ons zorgen of de doelstelling door de complexiteit én onzekerheid kan worden gehaald. Naar ons idee zouden de rapportageregels trager ingevoerd moeten worden, dit geeft organisaties meer ruimte om de doelstellingen dieper in de bedrijfsvoering te integreren, na te denken over een langetermijnstrategie en aan te sluiten op Europese regelgeving. Belangrijk is wel dat deze bedrijven doorgaan met de voorbereiding voor CSRD-rapportage.”

Een middel, geen doel

De Europese Commissie zal naar verwachting eind februari een Omnibus Vereenvoudigingspakket publiceren, gericht op het samenvoegen van de bestaande EU-vereisten voor duurzaamheidsrapportages door bedrijven. “Dit is verstandig om de administratieve last voor bedrijven te verminderen en dubbele rapportage te vermijden.” Van de Luur raadt verder aan op tijd te starten met de dubbele materialiteitsanalyse. “Ook is het raadzaam om generale repetitie te houden voor het verkrijgen van data om inzicht te krijgen in de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van die data. Uiteindelijk is regelgeving een middel, niet het doel. Doel is om impact te maken met een eigen ESG-strategie en uniform inzicht te krijgen in de ESG-prestaties van bedrijven.”