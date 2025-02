aaff opent nieuw kantoor in Sarajevo

‘Deze strategische locatiekeuze stelt aaff in staat om te profiteren van de groeiende talentpool in de regio’, meldt het fusiekantoor van Alfa en ABAB. ‘Een strategische stap waarmee we onze dienstverlening in Nederland verder versterken. In samenwerking met onze partner Becky bouwen we aan een team van hoogopgeleide financiële professionals, met dezelfde kwaliteitsstandaard als in Nederland. De uitbreiding naar Sarajevo betekent niet alleen extra handen, maar vooral een sterke en kwalitatieve aanvulling op onze bestaande teams. Het team in Sarajevo wordt zorgvuldig geselecteerd en opgeleid om dezelfde hoge kwaliteitsstandaarden te hanteren als de teams in Nederland. Efficiënter werken, sneller schakelen en tegelijkertijd de kwaliteit bewaken: dát is waar deze stap om draait.’

Werkzaamheden in Sarajevo

De collega’s in Sarajevo werken nauw samen met de Nederlandse teams van aaff en richten zich op diverse financiële dienstverleningstaken. ‘In de samenwerking is continu oog voor een naadloze integratie van processen en een consistente kwaliteit van dienstverlening’, meldt aaff. ‘Voor de opzet van ons kantoor werken we samen met Becky, een organisatie die, net als aaff, veel waarde hecht aan duurzaamheid, ethiek en het welzijn van medewerkers. Dat uit zich onder andere in een waarderende werkcultuur en aandacht voor werk-privébalans, eerlijke arbeidsvoorwaarden en een werkomgeving waarin iedereen de kans krijgt om te groeien.’

Becky

De opening van het nieuwe kantoor viel samen met de uitbreiding van het kantoor van Becky. Dat werd gevierd met een officiële ceremonie, waarbij onder andere Henk van den Dool, ambassadeur bij de Nederlandse ambassade in Bosnië en Herzegovina, en Sjoerd Heijmans, CEO van Becky, aanwezig waren. Sjoerd: “Bij Becky geloven wij dat wij het verschil maken met onze bedrijfscultuur. Die is persoonlijk, hecht en met oog voor ieder individu. Geweldig om te zien dat dit naadloos aansluit op de visie van aaff. Dat is de juiste fundering voor een vruchtbare lange termijn samenwerking.”

Volwaardig onderdeel van aaff

Fouk Tsang, voorzitter van de Raad van Bestuur van aaff, zegt over de samenwerking: “Het team in Sarajevo is geen ‘extern’ team, maar een volwaardig onderdeel van aaff, met dezelfde normen, waarden en ambities. Ik ben er trots op dat we met de collega’s in Sarajevo meer toegevoegde waarde aan onze klanten kunnen bieden. Samen met Becky bouwen we aan onze hub in Sarajevo, die we dit jaar nog substantieel willen laten doorgroeien.” Rob den Hollander, regiodirecteur bij aaff en ambassadeur voor het nieuw geopende kantoor, voegt daaraan toe: “Met dit kantoor creëren we capaciteit op afstand waarmee de collega’s in Nederland ruimte krijgen. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt, een noodzakelijke keuze. Becky is een fijne strategische partner om ons daarbij te helpen.”