aaff groeit, maar winst leunt op verkoop bedrijfspand

Accountancy- en adviesorganisatie aaff heeft in 2025 de omzet licht zien stijgen. De omzet steeg met 2,2 procent van 208,9 miljoen euro naar 213,5 miljoen euro. Het nettoresultaat kwam uit op 13,9 miljoen euro, tegenover 10,3 miljoen euro een jaar eerder.

2025 was het tweede jaar van de fusieorganisatie aaff. Hoewel de cijfers stabiel zijn, laten ze toch een gemengd beeld zien. De organisatie profiteerde van groei in haar grootste adviespraktijk, terwijl de omzet bij audit en belastingadvies juist terugliep. De winst kwam voor de helft uit de verkoop van een bedrijfspand in Veldhoven. aaff erkent zelf dat 2025 een jaar was met “twee gezichten”. De organisatie kampte met een lagere instroom van medewerkers, hogere uitstroom, langdurig ziekteverzuim en een dalende declarabiliteit.

Adviespraktijk trekt groei

De grootste divisie van aaff, Samenstel, Bedrijfsadvies en Overige Diensten, groeide van 128 miljoen euro naar ruim 137 miljoen euro omzet. Daarmee is deze tak goed voor bijna twee derde van de totale omzet van de organisatie. Ook subsidieadvies groeide. De omzet nam toe van 8,8 miljoen euro naar 9,5 miljoen euro. De organisatie nam begin 2026 de resterende aandelen over van subsidieadviesbureau Innovencio.

Audit en belastingadvies onder druk

Tegelijkertijd laten andere onderdelen een minder gunstig beeld zien. De omzet van Audit & Assurance daalde met bijna 12 procent van 15,2 miljoen euro naar 13,4 miljoen euro. Het kantoor erkent dat de auditpraktijk momenteel kampt met een lage productiviteit, teamopbouw en een relatief zware kostenstructuur. Ook Juridisch en Belastingadvies zag de omzet teruglopen. De opbrengsten daalden van 39,4 miljoen euro naar 36,2 miljoen euro. In het jaarverslag schrijft aaff dat deze praktijk te maken kreeg met uitstroom van medewerkers en dat herstel van omzet en declarabiliteit in 2026 wordt verwacht. De omzet van Salaris- en Personeelsdiensten bleef met 17,4 miljoen euro vrijwel stabiel.

Verkoop pand stuwt resultaat

Een opvallende bijdrage aan de winst kwam van de verkoop van een bedrijfspand in Veldhoven. Die transactie leverde een boekwinst op van ruim 6,25 miljoen euro. Volgens aaff gaat het om een incidentele bate, die daarom afzonderlijk in de winst- en verliesrekening is opgenomen. De boekwinst vertegenwoordigt bijna de helft van het totale nettoresultaat van 13,9 miljoen euro. Zonder deze vastgoedtransactie zou de winstontwikkeling aanzienlijk minder sterk zijn geweest.

Ambitie: top drie

Na de fusie van ABAB en Alfa bevindt aaff zich nog midden in een meerjarig integratietraject. De organisatie telt inmiddels 1.911 medewerkers van wie 1.723 co-eigenaren. Voor de periode tot 2030 heeft aaff een ambitieuze groeistrategie vastgesteld. Het kantoor wil uitgroeien tot een top-3 positie in zakelijke dienstverleners voor het mkb, de omzet verhogen naar 350 tot 450 miljoen euro en nadrukkelijk investeren in kunstmatige intelligentie. Daarbij kiest aaff bewust voor een model waarbij medewerkers mede-eigenaar zijn, in tegenstelling tot sectorgenoten die kiezen voor private-equityfinanciering.

Voor 2026 verwacht de organisatie opnieuw een investeringsjaar, met nadruk op AI, verdere integratie van systemen en verbetering van de productiviteit binnen de verschillende business lines.

Download hier het jaarverslag.