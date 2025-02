Kamer wil deel uitkeringen arbeidsongeschiktheid niet verlagen

De Tweede Kamer ziet weinig in het idee om uitkeringen te verlagen voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn, als onderdeel van een hervorming van het arbeidsongeschiktheidsstelsel. Dit bleek dinsdagavond tijdens een debat over de regelingen voor arbeidsongeschiktheid.

Minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) had voorgesteld het aantal regelingen terug te brengen, wat als mogelijke consequentie heeft dat de uitkering voor mensen die duurzaam arbeidsongeschikt zijn (IVA) wordt verlaagd.

Mariëtte Patijn (GroenLinks-PvdA) bekritiseerde de aanpak van NSC-minister Van Hijum fel en noemde zijn voorstel in het debat “cynisch en onbegrijpelijk”. Ook de PVV had forse kritiek. Kamerlid Edgar Mulder sprak van een “enorm teleurstellende” uitkomst als het schrappen van het onderscheid tussen tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid ertoe zou leiden dat de uitkering voor mensen die permanent zijn afgekeurd omlaaggaat. “Waarom is het nodig om die groep te laten betalen waar zij part noch deel aan hebben?”, vroeg hij zich af.

SP’er Bart van Kent reageerde eveneens scherp. “Ik vraag het me eerlijk gezegd af hoe de minister het in zijn hoofd haalt”, zei hij, daarbij verwijzend naar de bestaande onzekerheden rond arbeidsongeschiktheidsuitkeringen door problemen bij het UWV. Hij waarschuwde dat een verlaging van de IVA de zorgen onder deze groep alleen maar zal vergroten. Van Kent hoopt dat het plan van tafel gaat, aangezien een meerderheid van de Kamer zich uitsprak tegen een verlaging van de uitkeringen.