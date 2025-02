SDE++-loket gaat maand later open

De SDE++-subsidie voor duurzame energieproductie kan dit jaar een maand later worden aangevraagd dan gebruikelijk. De RVO wil ondernemers meer tijd geven om een goede aanvraag in te dienen.

De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) kan van 7 oktober tot en met 6 november worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Die biedt ook adviesgesprekken aan om ondernemers te helpen een goede subsidieaanvraag in te dienen.

Voorbespreking

Het budget van de SDE++ is dit jaar € 8 miljard. De subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen. Nieuw is dat aanvragers hun project nu eerst kunnen voorbespreken met een adviseur van RVO. Binnenkort komt een formulier online waarmee zij een gesprek kunnen aanvragen. “RVO helpt hiermee ook om de kwaliteit van de aanvragen te verbeteren. Zo maken ondernemers meer kans om subsidie te krijgen.”

Minder rendabele technieken

Er is weer een apart budget voor technieken die lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte en moleculen (groen gas en waterstof) produceren. “Deze technieken zijn namelijk nu nog minder rendabel voor ondernemers, maar op de lange termijn wel belangrijk voor verdere verduurzaming. Voor elk van deze technieken is € 750 miljoen gereserveerd.”

Wijzigingen

Daarnaast zijn er nieuwe subsidiemogelijkheden, onder meer voor installaties voor afvang van CO2 uit de lucht en installaties voor het terugwinnen van waterstof uit restafval. Er komen ook een paar nieuwe mogelijkheden voor zonnepanelen bij. Daarnaast zijn vijf categorieën geschrapt, onder meer omdat er de laatste drie jaar geen aanvragen voor waren ingediend. Het gaat om installaties die energie opwekken met osmose, een daglichtkas, installaties die waterkracht gebruiken met een verval van 50 cm of meer, installaties voor ultradiepe geothermie en een ketel op B-hout.