‘HR wacht te lang met bijscholing salarisprofessionals’

Eén op de drie HR-professionals geeft aan dat zijn of haar afdeling pas actie onderneemtwanneer salarisprofessionals zelf aangeven behoefte te hebben aan meer training en bijscholing over wetswijzigingen.

Dat blijkt uit onderzoek van NIRPA, het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting, onder ruim 300 HR-professionals. Daartegenover staan veel organisaties die wél proactief met het kennisniveau van salarisprofessionals bezig zijn. Bij de helft van de HR-afdelingen (52%) worden periodieke evaluaties ingezet om te toetsen of salarisprofessionals over de juiste kennis beschikken om aan nieuwe regelgevingen te voldoen.

Versterken

Wanneer het kennisniveau onvoldoende blijkt, zetten HR-professionals verschillende middelen in om dit op te krikken. Zo wordt door een kwart van de HR-afdelingen (26%) externe consultancy ingeschakeld voor ondersteuning van hun team. Daarnaast maakt nog eens 24 procent gebruik van interne kenniscentra of documentatieplatforms om medewerkers continu te voorzien van nieuwe informatie. Tot slot biedt een op de vijf HR-afdelingen (21%) flexibele werktijden of extra tijd voor bijscholing, zodat salarisprofessionals voldoende ruimte hebben om hun kennis bij te spijkeren.

Proactieve bijscholing

Waar HR-afdelingen zich meer op kunnen richten voor bijscholing, is het inzetten van technologie: drie op de vijf HR-professionals (57%) maakt nog geen gebruik van technologieën als AI om salarisprofessionals te helpen bij de steeds veranderende wet- en regelgevingen.

Ruud van Leeuwen, directeur bij NIRPA: “In de markt zien we dat HR-professionals al goed op weg zijn om salarisprofessionals tijdig te informeren en bij te scholen over veranderende wet- en regelgevingen. De volgende stap is om deze processen slimmer en toekomstbestendig te maken. Het inzetten van technologie, zoals AI, kan hierbij een echte gamechanger zijn. Hiermee kan het proces rondom updaten van kennis bij nieuwe wet- en regelgeving veel meer geautomatiseerd worden, waardoor geen enkele belangrijke wijziging meer gemist wordt. Zo kan de HR-afdeling er samen met de salarisprofessionals voor zorgen dat de kennis altijd up-to-date is.”