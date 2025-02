AI-gebruik bedrijven nam in 2024 flink toe

In 2024 gebruikte bijna 23 procent van de bedrijven met tien of meer werkzame personen een of meer AI-technologieën. Een toename van bijna 9 procent ten opzichte van 2023. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De AI-technologieën die bedrijven in 2024 het vaakst gebruikten, waren text mining (de analyse van geschreven tekst; 13,5 procent) en natural language generation (het genereren van geschreven of gesproken tekst: 12,3 procent), blijkt uit de AI-monitor. Vergeleken met een jaar eerder gebruikten bedrijven 2,5 keer zo vaak tekst mining. Natural language generation werd in 2024 zelfs drie keer zo vaak gebruikt als een jaar eerder. Het gebruik van spraakherkenning nam toe van 3,7 procent in 2023 naar 6,5 procent in 2024.

Grote bedrijven

Grote bedrijven maakten in 2024 vaker gebruik van AI-technologie dan kleinere bedrijven. Het gebruik van AI-technologie was het hoogst onder bedrijven met 500 en meer werkzame personen (59,2 procent) en het laagst onder bedrijven met 10 tot en met 19 werkzame personen (17,8 procent).

Informatie en communicatie koploper

In de bedrijfstak informatie en communicatie werd in 2024 met 58,0 procent het vaakst AI-technologie gebruikt. Een jaar eerder gebruikte 37,0 procent van de bedrijven in deze bedrijfstak AI-technologie. Bedrijven in de specialistische zakelijke dienstverlening en financiële dienstverlening maakten in 2024 relatief vaak gebruik van AI-technologie (39,8 en 37,4 procent). Ook in deze bedrijfstakken was het gebruik van AI-technologie in 2023 lager (24,8 en 27,4 procent).

Nederland zesde EU

Eurostat onderzocht het gebruik van minstens één van zeven AI-technologieën door bedrijven met 10 of meer werkzame personen in EU-landen. In 2024 waren er vijf EU-27 landen (Denemarken, Zweden, België, Finland, en Luxemburg) met een groter aandeel bedrijven dat AI-technologie gebruikte dan Nederland. In Denemarken was het aandeel bedrijven dat AI-technologie gebruikte het grootst (27,6 procent). In de EU-27 gebruikte 13,5 procent van de bedrijven AI-technologie in 2024.

Waarom geen AI-technologie

Voor bedrijven die het gebruik van AI-technologie ooit hebben overwogen, maar er toch geen gebruik van maken was ‘gebrek aan ervaring’ veruit de belangrijkste reden (74,6 procent). Dit gold voor bedrijven in alle grootteklassen en bedrijfstakken. Ook privacy speelde een rol in de overwegingen. Meer dan de helft van de bedrijven met 100 of meer werkzame personen noemde privacy als een reden om geen AI-technologie te gebruiken.