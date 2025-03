Personalia | Marcel Pheijffer strategisch adviseur BFT

Marcel Pheijffer is met ingang van 28 februari 2025 in dienst van het BFT getreden als strategisch adviseur voor het bestuur. Daarnaast zijn met ingang van 1 maart 2025 Roald Lapperre en Rosa Jansen door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid benoemd als bestuurslid van het BFT.

Marcel Pheijffer

“Marcel Pheijffer zal het bestuur op verschillende (strategische) terreinen adviseren”, meldt het BFT. “Tevens zal hij aan verschillende externe (bestuurlijke) overleggen deelnemen. Hij zal voorgedragen worden om per 1 december a.s. als bestuurslid BFT toe te treden, waarmee het bestuur – na het vertrek van de huidige voorzitter vanwege het einde van zijn tweede termijn – op sterkte blijft en voldoende financiële ervaring en kennis in het bestuur is gewaarborgd.”

De indiensttreding bij het BFT betreft een nevenfunctie voor Pheijffer, naast zijn huidige functies als hoogleraar Forensische Accountancy Universiteit Leiden en hoogleraar Accountancy Nyenrode Business Universiteit. “We menen dat zowel zijn strategische kennis en ervaring, alsmede zijn financiële en juridische kwaliteiten een grote bijdrage kunnen leveren aan het verstrekken van een effectief toezicht”, melden het bestuur en de directeur van het BFT.

Nieuwe bestuursleden

Ook voor Roald Lapperre en Rosa Jansen betreft hun aanstelling een nevenfunctie, bij Lapperre naast zijn huidige functie als directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Na het afronden van zijn studie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen heeft hij verschillende functies als directeur(-generaal) bij diverse ministeries bekleed. Voor Rosa Jansen is de aanstelling een nevenfunctie naast haar huidige functie als Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Slachtofferhulp Nederland en Stichting Perspectief Herstelbemiddeling in Utrecht. Na het afronden van haar studie rechten en de opleiding tot rechterlijk ambtenaar heeft zij verschillende functies als o.a. rechter en bestuurder in de Rechtspraak gehad.

Deze benoemingen volgen op een tweetal vacatures voor het bestuur bij het BFT. Zo neemt het BFT na twee keer vier jaar afscheid van de plv. voorzitter mr. G.J. Olthoff. Zijn tweede benoemingstermijn is per 1 maart 2025 afgelopen. Vanaf die datum volgt Lapperre Olthoff op als plv. voorzitter. “We zijn de heer Olthoff zeer erkentelijk voor zijn jaren als bestuurslid bij het BFT”, meldt BFT. “Mede door zijn bijdrage heeft het BFT een positieve ontwikkeling doorgemaakt en is de organisatie professioneler en transparanter geworden.”