Forvis Mazars groeit door, maar winstgevendheid onder druk

Forvis Mazars heeft in het gebroken boekjaar 2024-2025 de omzet verder zien groeien, maar betaalt daarvoor een prijs in de vorm van oplopende kosten en druk op de marges. Het jaarverslag laat een organisatie zien die nadrukkelijk investeert in kwaliteit, personeel en technologie.

De omzet steeg in boekjaar 2024-2025 met 4 procent naar € 172,6 miljoen. De serviceline audit & assurance groeide met 5 procent tot € 73,6 miljoen. Tax pluste 4,2 procent tot € 48,9 mln. De brutomarge liet een lichte daling zien en kwam uit op 41,2% ten opzichte van 41,9% in het voorgaande boekjaar. Het verbeteren van de brutomarge heeft een hoge prioriteit, met bijzondere aandacht voor het verbeteren van de opbrengst per opdracht.

Strategische koers

Met de nieuwe ‘Stellar’-strategie kiest Forvis Mazars expliciet voor een model waarin kwaliteit en schaal centraal staan. Groei moet duurzaam zijn, maar niet tegen elke prijs. Opvallend is dat het kantoor expliciet aangeeft afscheid te willen nemen van klanten die niet passen bij het profiel, een keuze die op korte termijn omzet kan kosten, maar op langere termijn marges moet verbeteren.

Kwaliteit centraal

De nadruk op kwaliteit en selectie aan de poort past bij wat bestuursvoorzitter Frank Walta ziet als de kern van de nieuwe koers. “De Stellar-strategie is eigenlijk heel eenvoudig. Of je nu accountant, belastingadviseur of consultant bent, je moet zo goed mogelijk zijn in je vak en elke dag kwaliteit leveren. Dat is de basis. Maar technische excellentie alleen is niet genoeg. Je moet diezelfde excellentie ook laten zien in je samenwerking met cliënten en collega’s.”

Nieuw bestuur

Die keuze voor kwaliteit boven snelle groei vraagt ook organisatorisch aanpassingsvermogen. Walta trad aan in een deels vernieuwd bestuur, dat nog zoekende was naar een gezamenlijk ritme. “Met een Raad van Bestuur die voor de helft nieuw is, word je simpelweg niet van de ene op de andere dag een geolied team. Het kostte tijd om ons ritme te vinden.” Inmiddels ziet hij verbetering: “Je merkt nu al het verschil in een scherpere focus, betere afstemming en, heel concreet, veel efficiëntere vergaderingen,” zegt hij in het jaarverslag.

Investeringen

De investeringen in kwaliteit en governance zijn volgens Walta geen vrijblijvende keuze. “Voor mij hoort kwaliteit echt bij ons allemaal. Het gaat om integriteit en beheerste processen in de hele organisatie. En we moeten ons ervan bewust zijn dat we bij Forvis Mazars in een glazen huis werken, waarin transparantie ons definieert.”

ESG-focus

Tegelijkertijd speelt ESG een steeds grotere rol in de positionering van het kantoor. Opvallend is dat Walta het zwaartepunt niet bij milieu legt, maar bij de sociale component. “Waar we er wél uitspringen, is in de S, de sociale kant. Dat gaat over hoe we met mensen omgaan: opleiding en ontwikkeling, arbeidsomstandigheden en mentaal welzijn.” Volgens hem ligt daar ook de grootste uitdaging: “Voor mij ligt de grootste ESG-uitdaging aan de sociale kant, met name inclusiviteit.”

Langetermijnvisie

Onderliggend aan die keuzes ligt een duidelijke visie op de lange termijn. Walta benadrukt het belang van onafhankelijkheid en het partnermodel. “Ik geloof oprecht in ons onafhankelijke partnermodel en in de keuze om niet met private equity in zee te gaan. Die keuze gaat over het beschermen van de gezondheid van onze organisatie en het doorgeven ervan aan de volgende generatie.”

Klantselectie

Dat vertaalt zich ook in commerciële keuzes. Het afscheid nemen van minder passende klanten is volgens Walta geen bijzaak, maar onderdeel van de strategie. “Wat we echt niet moeten doen, is blijven werken voor cliënten die simpelweg niet bij ons passen. Als er geen echte match is, moeten we de moed hebben om afscheid te nemen.”

