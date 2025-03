EU kan uitgaven uit coronaherstelfonds niet goed controleren

De EU heeft in verband met de coronapandemie een financieringspakket van € 650 miljard beschikbaar gesteld waarmee lidstaten onder voorwaarden overheidsopdrachten en staatssteun konden betalen. De Europese Commissie moet controleren of dat volgens de regels gebeurt. Maar bij overheidsopdrachten, waarbij de staat een bedrijf voor een opdracht financierde uit het coronafonds, is die controle er te weinig geweest, concludeert de rekenkamer. Staatssteun werd wel goed gecontroleerd.

Geen duidelijke richtlijn

Het ontbreken aan een duidelijke EU-richtlijn voor het naleven van de regels rond de coronaherstelfondsen, concludeert het rapport. De controle van de commissie richtte zich meer op fraude, corruptie en belangenverstrengeling. Nog altijd controleert de commissie te weinig als het aankomt op de naleving van de regels voor overheidsopdrachten, aldus de rekenkamer. Lidstaten zelf doen geen moeite om geld dat verkeerd is uitgegeven, terug te vorderen. “En zelfs als ze dat wel doen, wordt dit geld niet teruggestort in de EU-begroting.”

De coronaherstelfondsen zijn tot eind 2026 beschikbaar. De meningen zijn verdeeld over de vraag of dat geld moet worden ingezet voor defensie-investeringen. De Europese Commissie meldde vorige maand dat de € 93 miljard in het coronaherstelfonds die nog niet gebruikt is, niet direct beschikbaar is voor defensie. In principe moet dat geld worden teruggestort in de EU-begroting.

