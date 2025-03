Werknemersaandelen populair, maar fiscale drempels belemmeren groei

Hoewel 30% van de werknemers graag aandelen zou willen bezitten in het bedrijf waar ze werken, heeft slechts 5% dit daadwerkelijk. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Nederlands Participatie Instituut (SNPI) waar het FD over bericht.

Ook werkgevers zien voordelen in werknemersparticipatie, maar fiscale belemmeringen en complexe waarderingsregels zorgen ervoor dat het nauwelijks van de grond komt.

Meer betrokken en gemotiveerd personeel

Uit de enquête onder 3200 werkenden blijkt dat werknemers met aandelen zich vaker verbonden voelen met hun bedrijf (76%) en met meer plezier werken dan collega’s zonder aandelen. Toch blijft het aantal werknemersaandelen laag. Vorig jaar bleek uit onderzoek van de Universiteit Utrecht dat slechts 17% van de bedrijven aandelen aanbiedt. Maar zelfs bij die bedrijven maken werknemers er nauwelijks gebruik van.

Fiscale drempels remmen groei

Een belangrijke oorzaak is dat belastingregels werknemersparticipatie onaantrekkelijk maken. Als werknemers aandelen cadeau krijgen, moeten ze daar loonbelasting over betalen. Bovendien worden de aandelen vervolgens belast in box 3 (spaargeld en beleggingen), terwijl werkgevers de kosten niet kunnen aftrekken. Hierdoor ontstaat dubbele belasting, wat bedrijven ontmoedigt.

Vakbond CNV pleit ervoor om bedrijven toe te staan werknemers tot €2000 per jaar belastingvrij aan aandelen te schenken. Hoewel het kabinet erkent dat werknemersparticipatie voordelen heeft, blijft een concrete aanpassing uit.

Waardering van niet-beursgenoteerde bedrijven

Een ander struikelblok is de waardering van niet-beursgenoteerde bedrijven. Ondernemingen moeten hiervoor een specialist inschakelen, maar de Belastingdienst hoeft deze waardering niet te accepteren. Dit maakt het proces tijdrovend en onzeker, wat vooral mkb-bedrijven afschrikt.

Hoewel het ministerie van Financiën onderzoekt of er een eenvoudiger waarderingsmethode kan komen, blijft onbekendheid met het systeem een belangrijke drempel.

Bron: FD