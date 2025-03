België zet DJ in om beroep accountant ’tof en hip’ te maken

Onder het motto ‘Skip that shit’ zet de Belgische accountancy een bekende DJ in om jongeren enthousiast te maken voor het beroep van accountant. Ook onze zuiderburen kampen met een veel te lage instroom in het vak.

Het Belgische instituut voor accountants en belastingadviseurs (ITAA) lanceert een campagne om jongeren te overhalen om voor ‘een boeiende en afwisselende job te kiezen’ zoals ze de functie van accountant of belastingadviseur omschrijven. Wat spreekt jongeren aan? Dance-muziek, zo denken onze zuiderburen. De Vlaamse techno-dj Amber Broos maakte een nummer met de titel van de campagne: ‘Skip that shit’ en is het gezicht van een nieuwe langlopende arbeidsmarktcampagne.

Niet tof

“Onze job is gemoderniseerd en repetitieve taken horen er niet meer bij. Die nemen AI over. Skip that shit, dus”, legt Thomas van der Zee (30) van de ITAA uit in het Nieuwsblad. Zelf merkt hij dat mensen twee stappen terugdeinzen als hij over zijn werk praat. “Ze denken dat boekhouders niet tof zijn, door de vooroordelen. We linken de job aan oude mannen in grijze kostuums. Op ons kantoor is een kostuum dragen net te stijf. En er zijn meer vrouwen aan de slag. De gemiddelde leeftijd is 33 jaar.”

Twee jaar

Om het stoffige imago op te poetsen heeft de ITAA twee jaar uitgetrokken. Er is voor top-dj Amber Broos gekozen, omdat zij ‘een frisse persoonlijkheid heeft en de jeugd kan bereiken’. Op sociale media wordt die boodschap verder verspreid. “Vroeger kwam een boekhouder één keer per jaar over de vloer om te vertellen hoe de zaken ervoor staan. Nu zijn we partners die meekijken naar hoe het bedrijf onderneemt. Alsof je de functie van de CEO deels uitvoert, maar dan voor 40 bedrijven in plaats van voor één. Dat maakt het een dynamische job. Uiteraard is er bureauwerk en moet een boekhouding worden opgesteld. Maar voor mij is dat een uitdaging.”

Foto: Door Joeri Broos – wikiportret.nl, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109576614