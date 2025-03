Finovion en BANVO slaan handen ineen

De markt voor administratiekantoren is gefragmenteerd met veel kleine spelers. Door digitalisering en automatisering verandert deze markt, maar de focus blijft op het persoonlijke contact. Schaalvoordelen zijn nodig om te overleven en voor kleinere kantoren wordt het steeds moeilijker om toekomstbestendig te blijven of te groeien. De mogelijkheden of financiële slagkracht ontbreekt vaak. Denk aan het werven, opleiden en behouden van kwalitatief personeel, maar ook op het gebied van ICT.

Finovion Premium is gericht op de kleinere kantoren die zelfstandig blijven, maar wel willen profiteren van de gezamenlijke slagkracht van BANVO en Finovion. Zo kunnen kantoren van Finovion Premium aansluiten bij de ICT straat van Finovion en gebruikmaken van diverse arbeidsmarktfaciliteiten die BANVO biedt. Het kantoor blijft onder eigen naam opereren.

Markt

Het nieuwe label is een reactie op vragen uit de markt. BANVO kreeg recent veel aanvragen vanuit kleinere spelers, die niet in het BANVO model passen. Met de komst van Finovion Premium kunnen ze op een andere manier gebruikmaken van de mogelijkheden van het BANVO netwerk en meedenken in routes om door te groeien als kantoor. Finovion merkt op haar beurt dat er behoefte bestaat aan het bieden van financieringsmogelijkheden en het bieden van een oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt en zij gelooft in de schaalvoordelen van een centrale ICT straat.

Gezamenlijk willen BANVO en Finovion op deze manier alle administratiekantoren een mogelijkheid bieden om te profiteren van schaalvoordelen. Het uiteindelijke doel van Finovion Premium is om de krachten van de BANVO en Finovion netwerken te bundelen en beschikbaar te maken voor kleinere kantoren.