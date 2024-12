Financiële teams overschatten kennis over andere afdelingen

Financiële teams beslissen over uitgaven en bezuinigingen binnen andere afdelingen op basis van onvoldoende inzicht. Dat blijkt uit onderzoek van Pleo, platform voor uitgavenbeheer.

Hoewel ruim 70% van de financiële beslissers aangeeft een goed inzicht te hebben in het functioneren en de business-impact van de andere bedrijfsafdelingen, blijkt dit inzicht niet voldoende. Bijna de helft van de financiële teams heeft namelijk spijt van bezuinigingsmaatregelen afgelopen jaar. Twee derde van de financiële teams in Nederland zou betere uitgavenbeslissingen hebben gemaakt als de samenwerking tussen afdelingen beter was. De helft van de bedrijven wijdt slechte uitgavenbeslissingen aan een gebrek aan communicatie, begrip van behoeften en samenwerking

Hoe groter, hoe beter

Opvallend genoeg geven financiële beslissers de samenwerking met andere afdelingen wel een hoge score. De samenwerking met de marketing- en PR-afdeling scoort met een 8,7 het hoogst, maar zelfs de laagst scorende afdeling (customer service) krijgt een 7,9. Daarnaast laat het onderzoek zien dat de samenwerkingsscores voor afdelingen hoger worden bij bedrijven met meer medewerkers. Toch zijn veel financiële beslissers in Nederland overtuigd dat de samenwerking nóg beter kan om het bedrijf financieel succesvoller te maken (57,3%). Zo liggen er kansen in het nog eerder betrekken van het financiële team in het maken van de jaarbudgetten bijvoorbeeld.

Tips voor betere samenwerking:

HR en finance

Raymond Hüner, SVP Head of Regions bij Pleo: “Het meten van prestaties rondom samenwerking, vormt nog te vaak de boventoon. En dat terwijl productiviteit en werkplezier net zo belangrijk zijn. Want hoe gelukkiger je medewerkers zijn, hoe beter je bedrijf presteert. Een goede samenwerking tussen hr- en financemanagers is hierbij cruciaal. Werknemers zijn de grootste investering van je bedrijf, dus hun welzijn en duurzame groei moeten altijd voorop staan. Door effectief samen te werken, creëer je balans tussen mensen en prestaties. Dit levert een positieve ROI op voor heel je bedrijf.”

Marketing en finance

James Keating, Chief Marketing Officer bij Pleo: “De relatie tussen marketing- en financeteams is erg belangrijk. Door het onderlinge begrip en vertrouwen te vergroten, kun je succesvoller zijn. Om marketingkansen te benutten, moet ik als CMO wendbaar blijven en actief samenwerken met onze financiële partners. Door een open relatie na te streven met het finance-team, kan ik snel handelen, middelen effectief toewijzen en datagestuurde beslissingen nemen die de hele organisatie helpen groeien. Hierdoor worden niet alleen onze budgetten beter beheerd, maar maximaliseren we ook onze commerciële impact en reputatie in de markt.”

Sales en finance

Raymond Hüner: “Het salesteam genereert de omzet, terwijl het finance-team verantwoordelijk is voor de middelen en cashflow. Samen creëren deze teams nieuwe omzetkansen, gebaseerd op harde data. Financeteams ontwikkelen nauwkeurige omzetprognoses, terwijl sales-teams hun strategie hierop kunnen afstemmen. Dit leidt uiteindelijk tot een betere ROI en meer inzicht in de manier waarop deze ROI gemeten wordt. Hierdoor begrijpen beide afdelingen welke salesstrategie het meest effectief is en welke investeringen hen helpen bij toekomstige groei.”

Download hier ‘Rapport voor zakelijke en financiële synergie’