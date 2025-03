CROP in gesprek met Vitesse

Vitesse moet op zoek naar een nieuwe accountant, omdat BDO de relatie heeft opgezegd. Dat gebeurde na een crisis bij de Arnhemse voetbalclub. Zo waren er overnameperikelen rond de Amerikaan Coley Parry en vragen over de Russische connecties. De verhoudingen raakten daardoor ernstig vertroebeld.

Megaboete

Wegens overtreding van de antiwitwaswetgeving kreeg BDO een megaboete van 1,3 miljoen euro van het Bureau Financieel Toezicht. De maatregel heeft betrekking op de periode dat BDO accountant was van Vitesse en van de Performance Management Holding, een bv van de voormalig eigenaar van die voetbalclub, Valeriy Oyf. Volgens het BFT had de accountant in 2020, bij de controle van de jaarrekening 2019/2020 van een cliënt een ongebruikelijke transactie, bestaande uit drie stortingen van in totaal €6,2 miljoen euro ‘onverwijld’ moeten melden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU), dat toezicht houdt op witwaspraktijken en financiering van terrorisme.

Geen handtekening

BDO weigerde lange tijd een handtekening te zetten onder de jaarrekening over het seizoen 2022/2023. Daarmee stond het voortbestaan van de voetbalclub op het spel. Ook is aan de gewezen bestuurders Peter Rovers en Peter van Bussel over het boekjaar 2022-2023 geen decharge verleend. De voormalige bewindvoerders zijn zo in theorie nog aansprakelijk te stellen voor het beleid van dat desastreus verlopen jaar.

BDO zei zelf de relatie op met Vitesse. De voetbalclub moest op zoek naar een nieuwe accountant. Dat de onderhandelingen met CROP tijd vragen komt omdat controle op voetbalclubs met buitenlandse eigenaren gecompliceerd ligt.

Puntenaftrek

Vitesse kreeg eind vorig jaar 21 punten in mindering voor onder meer het niet tijdig en volledig indienen van de financiële cijfers. Het was de hoogste puntenstraf ooit in het Nederlandse profvoetbal en een nieuwe dreun voor de club, die sinds begin dit jaar in totaal 45 punten in mindering kreeg voor talloze vergrijpen.