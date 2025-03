Meer tijd voor medewerkers door digitalisering dankzij HR workflows

Lees in deze klantcase hoe accountantskantoor Bilanx de HR workflows in Nmbrs gebruikt om ervoor te zorgen dat Leus Almelo minder administratief werk heeft en meer tijd voor de medewerkers.

Leus Almelo

Leus Almelo heeft vier tankstations, vier wasstraten en twee bakeries verdeeld over zeven locaties in Nederland. Naast brandstoffen vind je er een carwash en shops waar je terechtkunt voor verse, luxe belegde broodjes. Op de hoofdlocatie in Almelo gebeurt dat allemaal op één plek met een team van negentig medewerkers.

Automatisering HR- en salarisprocessen

Toen Annegreet van der Veen in maart 2024 als HR-medewerker bij Leus begon, lag er een duidelijke HR-uitdaging: meer aandacht voor het personeel, door de administratieve processen te versimpelen en te stroomlijnen. Ze wilde af van de papieren processen waar contracten werden geprint, handmatig ondertekend en opgeslagen in mappen. Ten slotte moesten medewerkers zelf snel en makkelijk toegang hebben tot hun gegevens.

Leus schakelde hun vaste accountant Bilanx in, met Jorieke Bakelaar als HR-expert en begeleider, en de keuze viel op de HR Workflows in Nmbrs. “Met Nmbrs hebben we een stevige basis gelegd. Nu bouwen we verder. Nieuwe uitdagingen pakken we samen met Bilanx op”, zegt Annegreet van der Veen. “Digitaliseren is fijn, maar je wilt de persoonlijke verbinding met medewerkers niet verliezen. Dat is waar het om draait.”

Meer tijd voor mensen

Dankzij Nmbrs heeft Annegreet van der Veen tijd voor wat echt telt: de medewerkers. “Het afgelopen jaar heb ik alle vaste medewerkers gesproken over hoe het gaat, wat beter kan en waar ze hulp bij nodig hebben. Daar had ik zonder Nmbrs nooit de tijd voor gehad. Mijn doel is dat iedereen met plezier naar het werk komt. Daar heb ik nu veel meer tijd voor en grip op.”

Meer controle voor medewerkers

“Iedereen wil snel en makkelijk zijn loonstrook, jaaropgave of contract kunnen inzien. Nu kan dat allemaal in één overzichtelijke app. Dat scheelt mij tijd, maar het geeft medewerkers ook een gevoel van controle.”

Soepele samenwerking

De samenwerking met Bilanx verliep soepel zegt ze. “Als ik iets wil aanpassen, geef ik het door aan Jorieke of doe ik het zelf. Die flexibiliteit is heel fijn. Bilanx adviseerde ons, maar het voelde echt als samenwerken. Een nieuw systeem implementeren is altijd een proces met kleine hobbels, bugs en optimalisaties. Maar het ging verrassend vlot.”

