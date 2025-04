Bereken op deze manier eenvoudig DSR/BOR bij schenking en erfenis

Vanaf 2025 sta je voor ingrijpende wijzigingen in zowel de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) als de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting (DSR). Deze regelingen zijn al jarenlang onderwerp van discussie. De aanpassing is noodzakelijk omdat de regelingen te complex zijn geworden. Wees op je hoede want vereenvoudiging door de overheid kan ertoe leiden dat de uiteindelijke lasten voor de belastingplichtige juist toenemen.

Onder de voorgestelde maatregelen vallen aanpassingen van de vrijstellingen, tarieven én de voorwaarden. De INT anticipeert op deze ontwikkelingen en ondersteunt jou als professional bij de berekeningen in het over de bedrijfsopvolging van (familie)ondernemingen.

1. Voorbeeld ondernemingsvermogen vererfd

Stel, moeder overlijdt in gemeenschap van goederen met testament en laat alle aandelen in haar vier actieve bv’s na aan haar vijf kinderen. De waarde van de aandelen bedraagt respectievelijk € 2.200.000, € 1.100.000, € 750.000 en € 1.450.000. Er is geen verkrijgingsprijs.

Van de vijf kinderen willen drie de BV’s voortzetten, de andere twee zien daarvan af. De voortzetters willen gebruik maken van de DSR en een beroep doen op de BOR. Ook willen zij graag uitstel van eventuele erfbelasting naar aanleiding van de deze BOR.

De resterende erfenis bedraagt € 1.000.000 in de vorm van onroerend goed. Moeder had een fiscale partner en als moet worden afgerekend over de 4 BV’s zal de AB-heffing over het vervreemdingsvoordeel erflater zijn zoals getoond in het voorbeeld.

Ondernemingen kunnen onder voorwaarden samengenomen worden (bijv. consolidatie) voor de BOR en juridisch kan dit door bijv. herschikking van de aandelenstructuur. Beide onderwerpen liggen buiten de scope van dit artikel en de INT en is typische kost voor de professional.

De INT vraagt wel of aan de bezit- & voortzetting voorwaarden van de DSR dan wel BOR is voldaan maar kan deze natuurlijk niet afdwingen. Belangrijkste eis (en meest praktische?) lijkt dat er vooroverleg met de belastingdienst heeft plaatsgevonden. Zodra wordt aangegeven dat beide regelingen van kracht worden, laat de INT de opbouw van de voorwaardelijke vrijstelling erfbelasting zien.

2. Toewijzing aan de voortzetters

Met de rekenhulp worden de waarden van de ondernemingen opgeteld waarbij automatisch het aandeel in het totaal blijkt.

Indien de BOR wordt toegepast moet rekening worden gehouden met de latente belasting-schuld. Deze mag allen voor een evenredig deel in mindering worden gebracht bij het vaststellen van de belaste verkrijging. Evenredig komt erop neer dat de aftrek alleen betrekking heeft op het geen niet is vrijgesteld en in verhouding is met de gehele latentie (€550.000/€3.700.000)* €231.250 = € 34.375.

De drie kinderen die de bv’s voortzetten krijgen in dit geval een niet gelijk aandeel in de totale waarde en op allerlei manieren kan dat onderling vereffend zijn.

Juist met behulp van de INT kan je vereffening situaties eenvoudig simuleren zoals bijv. door het toepassen van legaten. In ieder geval heeft het nu ook consequenties voor de te betalen erfenisbelasting immers die verschilt per kind (zie ook afbeelding vijf met de kolom belastbaar bedrag).

3. Erfbelasting verplichtingen

Op werkblad “stap 4” “details te betalen erfbelasting“ wordt de belaste verkrijging separaat genoemd voor alleen die kinderen die voortzetten (zie afbeelding zes).

Nu willen de 3 kinderen de eventuele erfbelasting om hen moverende redenen uitstellen (zie onderste vraag van afbeelding 3). De belastingdienst staat dit toe voor een maximum van tien jaar (mits aan de voortzettingseisen blijvend is voldaan) echter berekent wel de rente over de bepaalde erfbelasting tot aan het moment van kwijting.

Voor de berekening, wordt de erfbelasting inzake het ondernemingsvermogen op € 0 gesteld. Het overige blijft gelijk.

De INT laat ook de impact van de belastinglatentie zien voor de erven.

Als er meerdere ondernemingen zijn bijv. in privévermogen dan wordt daar rekening mee gehouden bij het berekenen van de verschuldigde erfbelasting in samenhang met eventuele conserverende waardes en de tarieven van de verschillende belastingschijven.

Verder ondersteunt de INT bij berekeningen omtrent opname van TBS panden in het ondernemingsvermogen en toevoegingen van beleggingsvermogen waarbij automatisch de diverse consequenties worden genoemd, waaronder het niet in aanmerking komen voor de BOR. Andere ingewikkelde berekeningen, waaronder het doorschuiven van de verkrijgingsprijs, zijn eveneens aanwezig.

In de komende weken belichten we verschillende andere aspecten van schenk- en erfbelasting. In de eerstvolgende publicatie laten we zien hoe de INT ondersteuning biedt bij het bereken van vruchtgebruik, onroerend goed en imputatie waarden.

