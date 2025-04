SRA maakt modelbrief tegenbewijsregeling box 3

De SRA heeft voor de aangesloten kantoren een modelbrief opgesteld die kan worden gebruikt om klanten te informeren over de tegenbewijsregeling in box 3.

Het wetsvoorstel Wet tegenbewijsregeling box 3 is afgelopen maand aan de Tweede Kamer aangeboden. Die moet aanvullend rechtsherstel bieden naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad vanaf 6 juni 2024 en is grotendeels gebaseerd op de vuistregels die de Hoge Raad formuleerde in deze arresten.

Niet wachten

Naar verwachting komt in juli het formulier Opgaaf werkelijk rendement (OWR) beschikbaar waarmee belastingplichtigen hun werkelijke rendement kunnen opgeven. “Nu het beoogde wettelijk kader bekend is, adviseert SRA de leden om niet te wachten met het opvragen van informatie bij klanten tot de publicatie van het formulier OWR.” Intermediairs met belastingplichtigen in de beconregeling krijgen naar verwachting maximaal 26 weken na publicatie van het formulier om voor al hun klanten die een beroep willen doen op de tegenbewijsregeling, het formulier in te dienen. “Voor alle overige belastingplichtigen lijkt de termijn waarschijnlijk slechts maximaal 12 weken te worden.”

SRA-modelbrief

Om kantoren te helpen met de voorbereiding is voor de SRA-leden een brief ontwikkeld waarmee ze de klanten kunnen informeren: ‘Tegenbewijsregeling box 3: wat kunt u nu al doen?’