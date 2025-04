Zo help je je klant sneller aan een lening

Wanneer een ondernemer financiering nodig heeft, is de eerste stap vaak een afspraak met de bank. Maar is dat nog wel de slimste route?

De wereld van zakelijke leningen verandert en daarmee ook de rol van de boekhouder. Waar financiering vroeger vooral iets was tussen ondernemer en bank, kun jij als boekhouder nu een veel grotere rol spelen. En daarmee kan je klant aanzienlijk geld besparen.

Met het platform LoanStreet regel je eenvoudig financiering voor je klanten, zonder dat je zelf tijdrovende vergelijkingen hoeft te maken. Dankzij een koppeling met SnelStart zet LoanStreet binnen enkele minuten de meest gunstige financieringsopties op een rij. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor boekhouders die hun adviserende rol willen versterken.

Van cijfers naar concrete besparingen?

De vraag naar financiering is de afgelopen jaren flink toegenomen, mede door economische onzekerheden en wisselende rentetarieven. Veel ondernemers nemen nog automatisch aan dat financiering via de bank moet worden geregeld. En juist hier kun jij als boekhouder het verschil maken. Door actief mee te denken, voorkom je dat je klant genoegen neemt met de eerste de beste lening.

LoanStreet laat realtime zien welke leningen beschikbaar zijn, onder welke voorwaarden en hoe je klant hier het meeste voordeel uit haalt. Denk bijvoorbeeld aan een ondernemer die een pand wil kopen: één procent verschil in rente kan duizenden euro’s schelen over de looptijd van de lening.

Van handmatig naar geautomatiseerd

Waar dit soort zoekwerk vroeger veel tijd kostte, werkt LoanStreet volledig geautomatiseerd. Op basis van de gegevens in het boekhoudpakket wordt de financiële positie van je klant snel en nauwkeurig beoordeeld. Vervolgens vergelijkt het systeem de voorwaarden van verschillende financiers – zowel banken als alternatieve kredietverstrekkers – en presenteert het de beste opties.

Voor jou als boekhouder betekent dit dat je in korte tijd grote toegevoegde waarde biedt. Het proces kost je nauwelijks extra werk, maar je levert je klant wél potentieel grote besparingen op. Bovendien vergroot het de kans op een succesvolle financieringsaanvraag – en dus tevreden klanten.

Tijdelijke kans: financiering op basis van alleen boekhoudcijfers

Normaal gesproken heb je voor een financieringsaanvraag allerlei documenten nodig, zoals jaarrekeningen en prognoses. Tot 30 juni 2025 is er een exclusieve mogelijkheid: ondernemers kunnen via LoanStreet een zakelijke lening aanvragen, puur op basis van hun actuele boekhoudcijfers in SnelStart.

Dit betekent bijvoorbeeld dat alles volledig digitaal via de boekhoudkoppeling gaat. Er direct duidelijkheid is: binnen vijftien minuten ontvangt je klant een vrijblijvend aanbod. Ook is er minder wachttijd en daardoor geen tijdrovende documentatie.

Als boekhouder kun je hiermee veel meerwaarde bieden aan je klant. Door ze te wijzen op deze tijdelijke kans, help je ze sneller aan financiering zonder de gebruikelijke rompslomp.

In tijden van economische uitdagingen kun jij als boekhouder méér betekenen dan alleen cijfers verwerken. Door gebruik te maken van slimme tools zoals LoanStreet, maak je de stap van een passieve naar een proactieve adviseur die bijdraagt aan de groei en stabiliteit van je klant. Extra mooi: dit alles doe je zonder de rompslomp die normaal gesproken bij een leningaanvraag komt kijken.

