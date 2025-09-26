Banken winnen mkb terug met leningen zonder jaarcijfers

Grote banken maken een opmerkelijke draai in hun mkb-financiering. ING, Rabobank en ABN Amro experimenteren met geautomatiseerde kredietverlening waarbij ondernemers geen jaarcijfers meer hoeven aan te leveren. Dat meldt Het Financieele Dagblad.

Waar ondernemers vroeger met stapels jaarrekeningen, belastingaangiften en prognoses bij hun bank moesten aankloppen, kan een kredietaanvraag nu grotendeels digitaal en automatisch. Banken baseren hun beoordeling niet langer primair op historische cijfers van accountant of boekhouder, maar op actuele betaaldata van de zakelijke rekening. Bij ING gaat het om minimaal twee jaar transactiegegevens, aangevuld met controles in het handelsregister en bij BKR. Rabobank kijkt naar slechts één jaar betaaldata.

Lagere kosten

De aanpak verlaagt de kosten voor banken aanzienlijk: er is minder personeel nodig en kleine leningen worden daardoor weer rendabel. Voor ondernemers betekent dit dat aanvragen sneller en eenvoudiger verlopen. Het gaat vaak om kredieten tot €250.000 voor werkkapitaal, een bedrijfsauto of de uitbreiding van een loods.

Volgens de Stichting MKB Financiering steeg het marktaandeel van banken in zakelijke leningen tot €1 miljoen in 2024 naar 66%, tegen 64% een jaar eerder, zo zocht het FD uit. Dat lijkt een klein verschil, maar het is voor het eerst in jaren dat banken terrein terugwinnen. Tot voor kort klaagden ondernemers dat kleine kredieten bij hun bank nauwelijks los te krijgen waren en weken zij uit naar duurdere non-bancaire financiers.

Een belangrijk voordeel van de digitale procedures is snelheid. Sommige ondernemers hadden het geld dezelfde dag nog op hun rekening staan. Ook de kosten vallen vaak lager uit dan bij lease- of factoringconstructies, die door gebruikers als “wurgcontracten” worden ervaren vanwege hoge rente en beperkte flexibiliteit bij vervroegde aflossing.

Voorzichtig optimisme

De banken zelf zijn voorzichtig positief. ING ziet een toename van 25% in de kredietverlening tot €250.000 sinds de invoering van het zogeheten Direct Zakelijk Krediet. Rabobank meldt dat inmiddels 15% tot 20% van de kleinzakelijke leningen via de digitale route loopt, met honderden aanvragen per maand.

Volgens Rabobank-directeur Stefan Lohuis is het risico niet groter dan bij traditionele aanvragen: “Op actuele betaaldata kunnen we beter voorspellen dan op jaarcijfers van drie jaar geleden.” Toch benadrukt hij dat het product nog jong is.

Bron: FD