Negen M&A-trends in 2025

“Hoewel dat het totaal aantal deals in 2024 in Nederland lager was dan in 2023, zijn wij positief over de markt”, zegt Jacques Jetten, founding partner van Aeternus.

“Bepaalde sectoren blijven onveranderd ‘M&A actief’ en bepalen voor een groot deel het beeld van de M&A Markt. Voor de meeste bedrijven is schaalvergroting onontkoombaar. We zien dat leidende bedrijven in industrie en dienstverlening die visie nadrukkelijk onderkennen.”

1. IT, Software & Technology, High Tech, Bouw en Healthcare als favoriete branches

De nummer één op de investeringsmarkt is nog steeds de ICT-sector, met specifieke aandacht voor Cloudservices, Software, SAAS, Data/AI en Security. Als tweede de bouwsector, met name gericht op installatietechniek, onderhoudsbedrijven en specialisten in bijvoorbeeld daken en isolatie, maar ook bouwmaterialen en ingenieursbedrijven. Nummer drie is Healthcare. Outsider in 2025 is high tech manufacturing. Hier zien we echter door het achterblijven van investeringen in de semiconductor industrie een vertraging optreden en dit kan ten koste gaan van het aantal overnames.

2. Toename carve outs

Grotere bedrijven hebben in de afgelopen jaren de core competenties opnieuw gedefinieerd en zullen in 2025 onderdelen gaan afstoten om managementaandacht en geld in andere, meer bij de kernactiviteiten passende, activiteiten te investeren. Dit betekent een hoger dan gemiddeld aanbod vanuit deze hoek, waar zowel Private Equity als collega bedrijven zich voor zullen melden.

3. Strategische kopers zijn gericht op schaalvergroting en nichemarkten

De strategische kopers zullen in 2025 onverminderd actief zijn op de overnamemarkt. Zij richten zich hierbij vooral op het realiseren van synergievoordelen. Externe ontwikkelingen dwingen veel bedrijven om op zoek te gaan naar schaalvergroting. Belangrijkste drivers hiervoor zijn de krapte op de arbeidsmarkt, robotisering en noodzakelijke investeringen op het gebied van data en AI. Schaalgrootte zorgt bovendien ook voor een betere concurrentiepositie. Daarnaast doen strategische kopers overnames om hun productportfolio te verbreden en een betere positie op te bouwen in nichemarkten, waar de marges en de klantretentie hoger zijn dan in de meeste markten.

Private Equity kan de schaalvergroting van deze strategische kopers versnellen door geld in te brengen voor het voeren van een actieve buy & build strategie of het versnellen van de autonome groei. Marktpositie veroveren is immers een kwestie van timing en kan niet afhankelijk zijn van de autonome financieringscapaciteit.

4. Private equity heeft 1e prioriteit bij portfoliobedrijven en buy & build

Jacques Jetten, founding partner van Aeternus: “Marktpartijen zoals Brookz schrijven dat Private Equity veel geld in kas hebben (het zogenaamde ‘dry powder’) en daarom ‘eager’ zijn om te investeren. Maar dat is M&A bla bla… Alsof ze gemakkelijker geld uitgeven en hogere prijzen betalen omdat ze meer geld in de zak hebben. Dat is echt onzin. In de praktijk blijven Private Equity-fondsen natuurlijk net zoals altijd kijken naar nieuwe opportunity’s. Dat is immers hun vak. Maar ze zijn ook gevoeliger dan ooit voor afwijkingen, marktontwikkelingen en de geopolitieke situatie. Per saldo is de investeringsbereidheid net zoals anders, met een tikkeltje meer voorzichtigheid dan normaal.”

In 2024 was er sprake van een bijzonder laag aantal exits door Private Equity. Oorzaken hiervan zijn tegenvallende resultaten bij de portfoliobedrijven, integratieproblemen en mislukte exits. Een groot aantal fondsen focust zich op verbetering van de rendementen van de portfoliobedrijven. Naast interne verbeterprocessen kan dat ook door kleinere bedrijven in de branche te kopen en deze bedrijven op de een of andere manier te integreren. Dat laatste zien we in 2025 toenemen.

5. Nederland blijft aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders

Nederland blijft voor buitenlandse investeerders aantrekkelijk. Een betrouwbaar en goed economisch klimaat en een goede kwaliteit van medewerkers zijn hiervoor sterke pijlers. Daarnaast zijn de prijzen van bedrijven in Nederland gemiddeld lager dan in het buitenland. Nederland beschikt bovendien over een prima belastingklimaat voor ondernemers en is een goede uitvalsbasis voor het verder uitbouwen van een bedrijf binnen Europa. We verwachten dan ook dat het aantal PE toetreders op de Nederlandse markt ook in 2025 verder zal stijgen.

6. Financiering van overnames is een uitdaging

De drie banken in Nederland die het MKB en Midcorporate bedienen, koersen op verdere risicobeperking. Het voorzichtig opereren in of zelf dichtzetten van financieringen in branches maken overnamefinancieringen langs de bancaire weg moeilijker en weinig voorspelbaar. Alternatieve financieringsbronnen zoals Private Debt en online-initiatieven zijn steeds meer noodzakelijk, maar maken overnames ook duurder. Meer creativiteit in de dealmaking is nodig en ook maakt het de selectie van mogelijke kopers voorafgaand aan het proces belangrijker. Partijen met interne financieringsmogelijkheden hebben dan de voorkeur boven kopers die voor de overname voor financiering op pad moeten.

7. De impact van de Wet VIFO is vooralsnog beperkt, wel vertragend

Sinds juni 2023 is de wet VIFO (Wet Veiligheidstoets Investeringen, Fusies en Overnames) van kracht. De wet VIFO moet ervoor zorgen dat vitale aanbieders (banken, aanbieders van energie of water, trein), beheerders van bedrijfscampussen of bedrijven die in het bezit zijn van sensitieve technologie en toepassingen door een overname in verkeerde handen komen en daarmee een risico vormen voor nationale veiligheid. Hierbij gaat het in de praktijk ook om alle toeleveranciers van deze bedrijven. De wet strekt verder dan wellicht van tevoren gedacht. Na anderhalf jaar zijn er nog weinig aanvragen afgewezen, maar duidelijk is wel dat het aanvraagtraject tot aanzienlijke vertraging leidt en additionele juridische kosten.

8. ESG in de M&A praktijk

De ESG-impact (Environmental, Social en Governance) is niet meer weg te denken in de M&A-praktijk. Een gerichte ESG-aanpak kan voor targetbedrijven resulteren in een hogere waardering of een hogere exit multiple. Uit onderzoek blijkt dat 65% van de investeerders bereid zijn om een premie van één tot tien procent te betalen voor een bedrijf met een sterk doorgevoerd ESG-beleid. Ruim 54% van de Private Equity-partijen voert bij hun targets veelvuldig (>80%) een ESG-DD (Due Diligence) uit. Door de extra kosten die zijn verbonden aan het ESG-DD, ligt dit percentage bij strategische partijen momenteel nog lager, maar langzaam zien we ook bij strategische partijen een toename van ESG-DD. De ESG-paragraaf goed invullen voorafgaand aan een verkoopproces is dus erg belangrijk.

9. Familiebedrijven meer in het vizier

Familiebedrijven werden in de afgelopen jaren meer dan ooit benaderd door Private Equity. Ouders zien een afnemende interesse bij kinderen om het familiebedrijf voort te zetten en twijfelen zelf ook of opvolging binnen de familie zo’n goed idee is. In dit kader is het van belang om de alternatieven van het voorzetten binnen de familie te onderzoeken. Niet alleen verkoop aan een collega bedrijf, maar ook Private Equity komt dan in beeld. Hierbij is honderd procent verkopen aan een strategische koper of Private Equity wel logisch, maar er zijn ook aantrekkelijke alternatieven. Zo kan bijvoorbeeld verkoop van een minderheidsbelang door Private Equity in een familiebedrijf een prima alternatief zijn. Ook de pre-exit hoort in dit rijtje thuis.

Familiebedrijven hebben standaard niet veel op met Private Equity. Een strategische partij heeft bij familiebedrijven de voorkeur. De belangrijkste ‘hurdle’ om tot een deal te komen is de discrepantie in denken tussen de ‘eigenzinnige’ familie en Private Equity. Slechts een beperkt aantal PE’s in Nederland is in staat om deze belangrijke hurdle te overwinnen.

Voorbereiding belangrijker dan ooit

De voorbereiding van elk M&A proces is altijd al heel belangrijk, maar in de huidige marktomstandigheden geldt dit meer dan ooit. Kleine tegenvallers kunnen in de huidige marktomstandigheden snel tot discussie leiden. Natuurlijk is dit per branche en sector verschillend.

Enkele belangrijke ingrediënten? Allereerst de vraag beantwoorden: is het wel de juiste timing, gelet op de marktomstandigheden? Dan voor wat betreft het bedrijf: Hebben we nu producten met bewezen markacceptatie of is er sprake van weinig onderbouwde verwachtingen? Wat is de kracht van het businessmodel: flexibiliteit in kosten of juist veel en goed gespreide groeimogelijkheden? Tot slot: een robuuste prognose en betrouwbare tussentijdse cijfers.

Of het nu gaat om het kopen van een bedrijf, het verkopen ervan of het klaarmaken voor een verkoopproces, Aeternus is dé partij die u nodig heeft als u in aanraking komt met M&A. Met een team van ruim 50 M&A-professionals en vestigingen in Amsterdam, Eindhoven en Venlo, begeleiden we ondernemers door het hele traject. Wij combineren diepgaande marktkennis met een resultaatgerichte aanpak, zodat elke deal optimaal wordt gerealiseerd. > Lees meer in onze halfjaarlijkse rapportage over Private Equity in Nederland

Of download hier onze rapportage op het gebied van private equity.