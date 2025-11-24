De rol van private equity bij fusies en overnames

De accountancymarkt is volop in beweging. Fusies en overnames zijn al enkele jaren een bekend fenomeen, maar steeds vaker speelt ook private equity (PE) een rol.

Voor sommige kantoren is dit een kans om groei te versnellen of opvolging te regelen, voor anderen juist een bron van zorgen. Hoe kijken accountantskantoren naar PE en welke impact heeft dit op de sector?

Groeiende rol van private equity

Uit een onderzoek van Full Finance (februari 2025) blijkt dat inmiddels 16% van de kantoren samenwerkt met een PE-partij of daarover in onderhandeling is. 71% geeft aan hier geen interesse in te hebben, terwijl 13% openstaat voor de mogelijkheid. Hoewel terughoudendheid nog de boventoon voert, neemt de belangstelling duidelijk toe.

Ook cijfers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bevestigen die trend. Waar in 2023 nog 11% van de niet-OOB-accountantskantoren steun kreeg van een PE-fonds, steeg dat percentage in 2024 naar 21%. Naar verwachting loopt dit eind 2025 op tot wel 30%.

Buy-and-build als strategie

Met name grotere kantoren en kantoren die actief bezig zijn met buy-and-buildstrategieën zien PE als een strategisch instrument. De werkwijze is vaak hetzelfde: een investeerder koopt een platformbedrijf en breidt dat uit door andere kantoren over te nemen. Door processen te standaardiseren, IT te harmoniseren en kennis te bundelen ontstaat schaalvoordeel én een stevigere marktpositie.

De voordelen van PE

Continuïteit : een PE-partij kan het belang van oudere partners overnemen, zodat een kantoor niet hoeft te worden verkocht aan een concurrent.

: een PE-partij kan het belang van oudere partners overnemen, zodat een kantoor niet hoeft te worden verkocht aan een concurrent. Professionalisering : investeerders brengen expertise en netwerken mee op het gebied van strategie, bedrijfsvoering en technologie. Dit kan leiden tot efficiëntere processen en betere IT-systemen.

: investeerders brengen expertise en netwerken mee op het gebied van strategie, bedrijfsvoering en technologie. Dit kan leiden tot efficiëntere processen en betere IT-systemen. Groei: PE kan een versneller zijn voor uitbreiding van diensten, internationalisering en verdere schaalvergroting.

De keerzijde

Toch kleven er ook risico’s aan samenwerken met private equity:

Zeggenschap : investeerders willen vaak invloed uitoefenen op de strategie.

: investeerders willen vaak invloed uitoefenen op de strategie. Verwachtingen : buy-build-sell strategieën kunnen druk leggen met hoge rendementseisen.

: buy-build-sell strategieën kunnen druk leggen met hoge rendementseisen. Minder flexibiliteit: besluitvorming kan trager en formeler worden.

De AFM benadrukt dat kantoren zorgvuldig moeten afwegen of de voordelen opwegen tegen de risico’s. Heldere randvoorwaarden en voldoende tegenkracht zijn cruciaal om de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen.

De rol van IT

Een belangrijk aandachtspunt bij private equity is de rol van IT. Buy-and-buildstrategieën vragen vaak om het harmoniseren van verschillende systemen, processen en databronnen. Als kantoren ieder hun eigen softwarestraat behouden, kan dit leiden tot inefficiëntie, foutgevoeligheid en hogere kosten. Investeerders zien daarom een schaalbaar en gestroomlijnd IT-landschap als voorwaarde voor succes. Het maakt integratie na een overname sneller en voorkomt dat groei wordt afgeremd door versnipperde infrastructuur. Bovendien helpt moderne technologie om processen te automatiseren, compliance te borgen en medewerkers efficiënter te laten samenwerken.

Best-of-suite versus best-of-breed

Bij de integratie van meerdere kantoren komt vaak de vraag op: kies je voor een best-of-suite of een best-of-breed strategie?

Best-of-suite betekent één totaaloplossing van een leverancier, waarin boekhouding, CRM, salarisadministratie en rapportages samenkomen. Dit biedt consistentie, maar kan minder flexibel zijn en vaak niet volledig aansluiten bij de specifieke wensen van elk kantoor.

betekent één totaaloplossing van een leverancier, waarin boekhouding, CRM, salarisadministratie en rapportages samenkomen. Dit biedt consistentie, maar kan minder flexibel zijn en vaak niet volledig aansluiten bij de specifieke wensen van elk kantoor. Best-of-breed houdt in dat je de beste oplossing kiest per functiegebied, afkomstig van verschillende leveranciers. Dit geeft meer flexibiliteit, maatwerk en de mogelijkheid om sneller te innoveren. Zeker in een buy-and-buildstrategie kan dit een voordeel zijn: nieuwe kantoren kunnen hun systemen makkelijker koppelen zonder direct alles te vervangen. Voor PE-gedreven groei is de keuze cruciaal. Een schaalbare best-of-breed infrastructuur maakt het eenvoudiger om kantoren te integreren, processen te standaardiseren en tegelijk ruimte te houden voor innovatie.

Meer weten?

Private Equity kan een katalysator zijn voor groei, maar vraagt ook om duidelijke keuzes en een schaalbare IT-structuur die kantoren in staat stelt efficiënt samen te werken. Wil je dieper ingaan op de rol van Private Equity en de succesfactoren achter fusies en overnames? Op onze pagina fusies en overnames lees je alles over succesfactoren, schaalbaarheid en de juiste IT-structuur en praktijkverhalen.