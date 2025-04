“Snelle facturatie en goede inzichten”

Vedra Tax & Finance, een kantoor wat zich onder de handelsnaam Gezinshuizen.nu hoofdzakelijk richt op de jeugdzorg, doet dit ook en maakte de afgelopen jaren een significante groei door. Met het starten van de onderneming ontstond er een duidelijke behoefte volgens eigenaar Henry van Hattem: “Een flexibel en gebruiksvriendelijk softwarepakket dat de administratieve processen vereenvoudigt. De wens hierbij was dat de software naadloos integreert met Twinfield.” De keuze viel op Yoobi.

Flexibele urenregistratie

De urenregistratie in Yoobi biedt Vedra de gewenste flexibiliteit. Medewerkers voegen gedetailleerde notities toe aan de urenregistraties die op projectbasis worden geregistreerd. Voor iedere klant is er een project aangemaakt met de klantnaam en het boekjaar. Dit geeft Vedra inzicht in de tijdsbesteding per klant en helpt bij het bewaken van efficiency.

Inzicht en rapporten

De Inzichtmodule van Yoobi biedt ze de mogelijkheid om geautomatiseerd financiële maatwerkrapporten te draaien op het gebied van (te verwachten) omzet, geregistreerde uren, openstaande facturen en meer. Van Hattem zegt over de rapporten in Yoobi: “Dankzij de rapporten voor urenregistratie zie ik in 1 oogopslag wanneer klanten te veel tijd kosten, zo hou ik in de gaten of dit incidenteel of structureel is en schakel ik bij wanneer nodig”.

Transparante verlofregistratie

Met de groei van het kantoor werd de Verlofmodule essentieel. In een handomdraai dienen medewerkers een verlofaanvraag in. Bijkomend voordeel is dat er altijd inzicht is in het verlofsaldo van de medewerkers en het verlof automatisch wordt berekend aan hand van de contracturen.

Mollie-koppeling

Tegenwoordig wordt er in slechts 15 minuten gefactureerd voor alle klanten. Daarnaast is dankzij de Mollie-koppeling een uitkomst voor het kantoor. Van Hattem zegt daarover: “Het factureren gaat snel, maar wat écht verschil maakt is de Mollie-koppeling. Hiermee is een incassomachtiging zo geregeld en betalen klanten snel hun factuur.”

CRM voor een optimaal klantenbestand

Door het gebruik van CRM staat alle klantinformatie op 1 plek. Bij de relatiekaart per relatie staan taken, klantcontacten, offertes, maar ook het factuuroverzicht en openstaande posten. Door te kiezen voor Yoobi heeft Vedra een praktisch, efficiënt en tijdbesparende softwareoplossing in huis. Uren- en Verlofregistratie gaat snel en soepel, het facturatie- en incassoproces is geoptimaliseerd en er is continu inzicht in de openstaande facturen. De CRM-module maakt het af door alle informatie te bundelen op 1 plek. Van Hattem: “Het is erg fijn dat ik alle relevante informatie onder 1 knop heb zitten, ik wissel eenvoudig tussen de tabbladen en zie precies wat ik wil zien”.

‍Met onze software voor accountantskantoren regel je in een handomdraai belangrijke bedrijfsprocessen tot aan je boekhouding. Yoobi is modulaire software en daardoor flexibel. Kies de modules die bij jouw accountantskantoor passen en ervaar de voordelen van procesoptimalisatie. Accountantskantoren die met Yoobi werken kiezen vaak voor urenregistratie, facturatie, inzicht en CRM. Onze software groeit met je mee in gebruikers en in modules. Tijdens een vrijblijvende, persoonlijke demo laten we je alle mogelijkheden van onze modulaire software zien. Zo ontdek je zelf of Yoobi bij jouw accountantskantoor past. Vraag direct jouw demo aan.