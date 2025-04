Prominenten pleiten voor investeringsbank

Een groep van 50 prominenten vindt het tijd worden dat er in Nederland een nationale investeringsbank wordt opgericht. Daar zou de overheid 10 miljard in moeten steken.

De prominenten, onder wie Jeroen Dijsselbloem, Heineken-ceo Dolf van den Brink, bunq-topman Ali Niknam, prins Constantijn, VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen, oud-eurocommissaris Neelie Kroes en oud-ASML-baas Peter Wennink, breken in een gezamenlijke verklaring voor een nationale investerings- en innovatiebank. Die is nodig om de energietransitie, de defensie-industrie en de landbouwtransitie te financieren. “Nederland beschikt, anders dan andere Europese landen, niet over een slagvaardige nationale investeringsbank. Daardoor ontbreekt een krachtig overheidsvehikel”, laten ze weten in een gemeenschappelijke persverklaring. Volgens hen “mist Nederland de boot bij het aantrekken van Europese gelden die via de Europese Investeringsbank (EIB) worden verdeeld en missen pensioenfondsen en andere private investeerders een aanspreekpunt bij de overheid dat op een zakelijke manier grootschalige cofinanciering kan mobiliseren”.

‘Subsidies worden niet terugbetaald’

Voor de bank zou de overheid € 10 miljard moeten vrijmaken. Dat geld zou vervolgens moeten worden gebruikt om bij beleggers en investeerders meer kapitaal op te halen, zodat er zeker € 100 miljard vrijkomt om te steken in grote investeringsprojecten voor defensie, energie en technologie. “Nu worden van de minister van Financiën enorme subsidies gevraagd voor investeringen. Dat moet concurreren met koopkracht-ondersteuning. De uitkomst is steeds weer: van alles is te weinig. Nederland zet zich zo muurvast. En subsidies worden niet terugbetaald, leningen wel.”

Mkb onzeker door handelsoorlog

Ondertussen zorgt de door de VS ontketende handelsoorlog voor onzekerheid bij Nederlandse ondernemers. Zo krijgen MKB-Nederland en VNO-NCW veel vragen binnen van ondernemers die zich afvragen wat de nieuwe tarieven betekenen. “Ondernemers vragen zich af welke producten precies onder de heffingen vallen, of ze een uitzondering vormen en hoe de situatie zich zal gaan ontwikkelen”, zegt een woordvoerder tegenover BNR. Vooral onvoorspelbaarheid speelt ondernemers parten. “Als er heffingen van 10% komen, doet dat natuurlijk pijn, maar is het wel duidelijk. Nu met de tegenheffingen, en de pauzeknop, is de situatie hoogst onzeker.”