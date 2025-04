Aantal stoppende ondernemers sterkst gestegen in tien jaar

Het aantal stoppende ondernemingen in Nederland is in het eerste kwartaal het sterkst gestegen in tien jaar. Volgens de Kamer van Koophandel waren er 60.964 stoppers, 37 procent meer dan in de eerste drie maanden van vorig jaar.

Vooral veel zzp’ers stopten als ondernemer, maar ook mkb’ers met personeel hielden op te bestaan. De KVK merkt daarnaast dat er veel minder nieuwe ondernemingen zijn gestart.

Wat meespeelt is dat veel bedrijven sinds begin dit jaar anders omgaan met de inzet van zzp’ers door de handhaving van de Belastingdienst op de wet tegen schijnzelfstandigheid. De KVK zag hierdoor eerder al een afname in het aantal zzp’ers. Maar dat is niet het hele verhaal. In alle sectoren waren er meer stoppers.

“Ondernemers uit diverse sectoren hebben te maken met bijvoorbeeld hoge energiekosten, onzekerheid over nieuwe regelgeving en aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt”, licht Josette Dijkhuizen, ondernemer en bijzonder hoogleraar aan Tilburg University, toe. “Dat zal deels de grote toename van het aantal stoppers kunnen verklaren, naast het aantal zzp’ers dat stopt doordat ze met pensioen zijn gegaan of zijn overgestapt naar een loondienstverband.”

60.448 starters

Er zijn niet meer bedrijven failliet gegaan. Het aantal bankroeten liet voor het eerst sinds tweeënhalf jaar weer een daling zien en bedroeg 892. Hetzelfde kwartaal vorig jaar waren dit er nog 1003.

Het aantal starters kwam uit op 60.448. Dit is met 17 procent de sterkste daling in de afgelopen tien jaar, aldus de KVK. De sterkste afnames waren in de sectoren gezondheid, logistiek en de land- en tuinbouw. Voor de eerste twee is de afname waarschijnlijk deels een gevolg van de ontstane onrust over de inhuur van zelfstandigen. Voor de land- en tuinbouw geldt volgens Dijkhuizen dat de sector “een onduidelijke toekomst tegemoet gaat met naar verwachting een stevige krimp van de veestapel, hetgeen niet aantrekkelijk is voor starters”.

Iets meer bedrijven

Het totaal aan bedrijven in Nederland lag nog wel licht hoger dan een jaar terug. Eind maart waren er 2.578.878 ingeschreven in het Handelsregister, ruim 1 procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

(ANP)