Accountant Leonie Denissen zoekt het hogerop

Piloot worden. Voor veel kinderen een droom, maar niet voor de Brabantse Leonie Denissen. Zij koos na de havo voor een opleiding accountancy en werd AA. Totdat een kennis – een fervent sportvlieger – haar uitnodigde eens mee te gaan in zijn Cessna. “Vliegen vond ik nog veel leuker dan ik had gedacht”, vertelt Denissen. Het gevolg was wel dat ze begon te twijfelen aan de accountancy. Ze besloot haar vliegbrevet te halen.

Toen brak de pandemie uit. “Maar ik was meer gegrepen door het vliegvirus dan door corona”, lacht ze. “Ik kreeg les in een groep met enthousiaste jongeren. We staken elkaar aan.” Zo haalde ze haar sportvliegtuigbrevet. Ze zag dat medestudenten verder studeerden voor de

burgerluchtvaart. En dat zette opnieuw iets in gang bij haar. Waarom ik niet?

Simulator en theorie

“Het was een fulltime opleiding, dus ik kon het niet combineren met mijn baan op een accountantskantoor”, vervolgt ze. “Dus werd ik zzp’er en interimmer onder de naam FlyFin, haha. Zo verdiende ik genoeg geld om de opleiding te betalen. Nee, ik vond het niet echt zwaar, omdat ik de opleiding superleuk en boeiend vond. Maar ik zorgde er wel voor dat ik niet te veel klanten had.”

Inmiddels was de pandemie voorbij en waren er veel vacatures voor piloten. Leonie kon direct bij Transavia in dienst. Sinds december is ze in opleiding als piloot op de Boeing 737, een vliegtuig voor bijna tweehonderd passagiers. “We zitten veel in de simulator, maar het is ook theorie stampen. Niet alleen over vliegen en het vliegtuig, maar bijvoorbeeld ook over communiceren met passagiers, veiligheid, reanimeren en hoe te handelen als je te water raakt. Half maart mocht ik met een leeg vliegtuig de lucht in. Na zes geslaagde landingen en starts was ik bevoegd om met passagiers te vliegen. Een week later maakte ik mijn eerste commerciële vlucht als piloot!” Een vliegtuig van een paar honderd miljoen euro dat 80.000 kilo weegt: het is wel iets anders dan een jaarrekening opstellen. Heeft ze iets aan haar accountancy­ervaring? Leonie Denissen, na enig nadenken: “Op het eerste gezicht is er weinig overlap. Maar toch heb ik voordeel van mijn eerdere carrière. Ik heb levenservaring, maar ben ook gewend om met klanten te werken. Als piloot heb ik tweehonderd “klanten” achter me zitten, daarvan ben ik me goed bewust. Ook is vliegen heel procedureel; het kent veel checklists. Als accountant ben ik gewend regels te volgen.”

Duurzaam vliegen

De Big4 wil minder vliegen vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Hoe kijkt zij naar deze discussie? “Vliegen is niet heel duurzaam en dat moet het wel worden”, zegt ze. “Gelukkig wordt daar hard aan gewerkt. Transavia stapt onder meer over op geluidsarmere en zuinigere vliegtuigen.

In de auto heb je “het nieuwe rijden”, dat kennen we in de luchtvaart ook. Wist je dat vliegtuigen ook iets als een “ecostand” kennen?”

Tekst: Rutger Vahl

Deze bijdrage komt uit het AV-magazine met als thema Fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2025. Zie https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av-1-2025-fusies-en-overnames/