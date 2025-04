EasyMKB wil na fusie nieuw geluid laten horen

Begin dit jaar fuseerden administratiekantoren Reijtenbagh Administraties & Advies, EasyZZP en JSKS Administraties & Fiscaal Advies samen tot EasyMKB. Wat betekent deze fusie in een tijd van krapte en meer automatisering? En hoe zien ze in dat licht hun kansen? We spraken met twee van de vier oprichters: Dion Florack en Frans-Jan Reijtenbagh.

Tijdens het interview zitten ze vijftig kilometer van elkaar vandaan, maar in het gesprek zelf is daarvan niks te merken, integendeel. “Dat is misschien wel de kracht van onze fusie gebleken”, zegt Reijtenbagh glimlachend. “We kennen elkaar al een tijdje, hebben een vergelijkbare visie en werken allebei op dezelfde manier en met dezelfde software. De synergie was er al voordat we gingen fuseren.” Echter, zo helder als koffiedik was de fusie zeker niet. Florack: “Er was al wel de nodige interesse uit de private equity-hoek, maar we voelden geen noodzaak om te fuseren. We waren alle drie lekker aan het groeien met ons bedrijf.” De fusie lijkt zelfs eerder toeval dan een langgekoesterde wens: “Op het Yuki-gala een jaar geleden zijn we bij elkaar aan tafel gezet. Daarbij werd ons gekscherend de vraag voorgelegd waarom we niet zouden samengaan.” “Toen dachten we eigenlijk voor het eerst “hey, misschien is dat niet eens zo’n gek idee””, vertelt Reijtenbagh. “Vanaf het begin was al wel duidelijk dat we wilden fuseren zonder een investeerder. We kunnen prima zelf verder schalen en de uitdaging wordt er niet anders van.”

De relaxte toon waarop ze vertellen over hun fusie doet veel denken aan de dynamiek van een start-up waar met een soort nuchtere frisheid wordt nagedacht over de kansen die de toekomst biedt. Reijtenbagh: “We zijn jonge ondernemers en kiezen er bewust voor dicht bij onszelf te blijven. Met de fusie willen we in de basis beter groeien met behoud van kwaliteit en continuïteit voor klanten en meer investeren in innovatie.” Florack: “We merken bijvoorbeeld dat we veel beter de druk kunnen verdelen. Wie is er wanneer met verlof? Waar is er overcapaciteit? Wat is de impact op de workflow? Als bedrijf zijn we er nu – mede dankzij het een-systeem-principe – veel behendiger in dit soort zaken te organiseren. En dat terwijl we meerdere locaties in het land hebben. Dit brengt naast een betere drukverdeling een prettige dynamiek met zich mee.”

Flexibiliteit maakt meer mogelijk

In tijden van arbeidskrapte en verregaande automatisering kan een fusie extra uitdagend zijn, omdat het veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen vraagt. Reijtenbagh en Florack zien deze tijd juist als een kans. Florack: “Heel veel dingen die we wilden, kunnen we nu echt doorvoeren dankzij de fusie. Naast de druk die we verdelen, kunnen we nu veel complexere mkb-vraagstukken behandelen. Op ons kantoor in Rotterdam hebben we bijvoorbeeld een RB-belastingadviseur beschikbaar die we overkoepelend voor alle klanten kunnen inzetten.”

Dankzij de flexibiliteit die er nu is, ontstaat er ruimte voor groei waarin andere bedrijven juist vastlopen. Reijtenbagh: “Veel bedrijven weten niet echt dat ze niet altijd een accountant nodig hebben. Een administratiekantoor klinkt misschien wat minder sexy, maar in principe doen we vergelijkbare werkzaamheden bij niet-controleplichtige kantoren. We zien trouwens wel dat het bewustzijn hierover nu steeds meer verschuift.” Florack: “We proberen juist van betekenis te zijn op het moment dat flexibiliteit nodig is en niet meteen de urenteller gaat lopen. Daarnaast ontstaat er meer ruimte om te sparren en mee te denken. Daar ligt de waarde die we willen en kunnen toevoegen. Met de capaciteit die we nu hebben, kunnen we meer beloven.”

Komt de gecreëerde flexibiliteit nog meer onder druk te staan door groei? Het tegenovergestelde is waar: “We doen het zo geautomatiseerd mogelijk”, vertelt Florack. “Vanuit een vast team van twee tot drie leden willen we alle onderwerpen kunnen behandelen. Dat maakt het heel dynamisch. En dat is precies wat we hebben beoogd met onze manier van werken.” Reijtenbagh voegt toe: “We hebben niet verschillende afdelingen die zich specifiek ergens op richten. Zo houd je beter zicht op alle puzzelstukjes, spreid je de kennis over de hele organisatie en blijf je logisch nadenken.”

Evolutie in administratie

EasyMKB is met de fusie nu een van de weinige grote administratiekantoren van Nederland. Reijtenbagh verwacht dat “grote” administratie­kantoren belangrijker gaan worden in de toekomst: “Er komen minder geaccrediteerde accountants bij. Dit betekent dat administratie­kantoren automatisch steeds belangrijker worden in het accountancylandschap. Deze evolutie is nu wel gaande. Je hoeft als bedrijf niet een jaarrekening met een samenstelverklaring te hebben. Daarbij mogen meer bedrijven wel eens stilstaan. Bovendien is hierin samenwerking tussen een administratiekantoor en een accountantskantoor ook goed mogelijk.” Toch zal de krapte in de markt ook voor EasyMKB een uitdaging zijn. Florack: “Je moet blijven innoveren en maximale efficiency willen bereiken. Een van de dingen die we daarin doen, is door intern mensen op te leiden. Of door iemand aan te nemen die niet accountancy of bedrijfseconomie als achtergrond heeft, maar die wel de wil heeft om te leren. Dat is weer de flexibiliteit die we in onze organisatie blijven nastreven. Het hoeft niet zo moeilijk te zijn als soms wordt gedacht.”

Tweedeling

De komende jaren zal het steeds belangrijker worden hoe flexibel je kunt zijn. Sterker nog, Florack en Reijtenbagh verwachten een tweedeling in de markt: “Naast de evolutie zie je een tweedeling ontstaan tussen bedrijven die zich volledig richten op meer automatisering en AI

en bedrijven die nu al moeite hebben om aansluiting te vinden. Innoveren is niet alleen een manier om efficiënter te werken, maar is ook nodig om jonge collega’s aan je te binden die deze vernieuwing weer verder kunnen brengen.”

Bij EasyMKB willen ze op dat vlak “in control blijven”. Daarbij is hun keuze voor één systeem essentieel voor verdere groei en consolidatie. Florack: “We doen het “de Easy-way”, zeggen we hier altijd. We willen niet dat je moet inloggen bij verschillende systemen met als gevolg dat informatie verspreid ligt bij verschillende teamleden en klanten. Het is voor ons van belang te migreren naar een abonnementsmodel met prijzen die vooraf zijn overeengekomen. Zeker met de automatisering die de komende jaren wordt verwacht met behulp van AI. Eén werkwijze zonder uitzonderingen. Alleen dan lukt het om efficiënter te werken, makkelijker te rouleren en sneller nieuwe collega’s te onboarden.”

Florack nuanceert: “We leggen de werkwijze overigens niet op, maar op deze manier merken wij gewoon dat we de meeste waarde kunnen leveren voor de klant.” De focus op één systeem betekent voor EasyMKB meer dan alleen efficiency: “Het is uiteindelijk de ruggengraat van je onderneming, zodat je in de toekomst makkelijker veranderingen kunt opvangen met investeringen. Denk bijvoorbeeld aan één centraal CRM met KYC-onboardingsproces. In de eerste maanden hebben we gelijk Simplicate met Hyarchis Comply in gebruik genomen en dit EasyMKB breed geïmplementeerd, juist omdat het synergie brengt als je inzicht, onboarding en facturatie centraal uitvoert.”

Reijtenbagh benadrukt dat het automatiseren zelf “niet zo uniek is”, maar dat de “horizon die erachter ligt bepalend gaat zijn”. “Door te automatiseren kun je juist die combinatie blijven zoeken met persoonlijk contact, wat ontzettend belangrijk blijft. Je voelsprieten gebruiken en dicht bij het vuur blijven, zorgen voor de beste beslissingen, niet de systemen.” De “startupnuchterheid” waarmee ze de markt zien ontwikkelen, staat symbool voor hun plannen in de toekomst: “We willen de komende jaren de stabiliteit bewaken en klanten nog beter bedienen. Bovendien komt er nog genoeg werk op ons af. Je ziet steeds meer bedrijven met moeite aan handjes komen voor hun administratieafdeling. Ik verwacht dat we daarin een rol kunnen pakken.” Florack: “Daarna gaan we nadenken of er andere kantoren zijn met hetzelfde DNA die willen aansluiten om samen hét accountantskantoor onder de administratiekantoren te worden.” Blijft de naam “administratiekantoor” nog wel voldoende de lading dekken? “Wie weet komen we met iets nieuws, we zullen zien”, besluit Florack.

Tekst: Sander Voortman

Deze bijdrage komt uit het AV-magazine met als thema Fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2025. Zie https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av-1-2025-fusies-en-overnames/