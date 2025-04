ABN AMRO: accountants profiteren van groei, dreiging van schijnzelfstandigheid en personeelstekort

ABN AMRO verwacht voor de sector een groei van 1,5% in 2025 en 1% in 2026, iets boven de verwachte groei van het bbp (1,4% respectievelijk 1,3%).

De professionele dienstverlening – waaronder accountantskantoren – vormt de motor van de sector, met een verwachte groei van 3% in 2025. De robuustheid van deze branche blijkt historisch sterk, ook in crisistijd. Toenemende regelgeving, zoals verplichtingen rond duurzaamheidsverslaggeving (CSRD), stuwt de vraag naar gespecialiseerde kennis. Tegelijkertijd vormt het tekort aan gekwalificeerd personeel een groeiende belemmering, met name in de accountancy, waar vergrijzing en tekorten aan ‘medior’-rollen het partnermodel onder druk zetten.

Schijnzelfstandigheid: risico op naheffingen neemt toe

Een structurele uitdaging voor de sector is de inzet van zelfstandigen. Bijna een kwart van de werkenden in de zakelijke dienstverlening is zzp’er – fors boven het landelijke gemiddelde van 13%. Sinds 1 januari 2025 handhaaft de Belastingdienst strenger op schijnzelfstandigheid. Vooral interim-professionals in finance, HR en juridische dienstverlening lopen risico op naheffingen, zeker bij langdurige opdrachten binnen één organisatie. Civiele procedures waarin zzp’ers werknemersrechten claimen, zoals recent een intensivist die ontslagbescherming kreeg, versterken de juridische onzekerheid.

Accountants- en advieskantoren moeten alert zijn op inbedding en gezagsverhoudingen bij de inzet van externen. Inhuur via detachering of het herzien van contractvormen zijn manieren om risico’s te beperken, aldus ABN AMRO.

Personeelstekort: werkgeverschap onder vergrootglas

Maar liefst 52,4% van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening noemt het tekort aan personeel als voornaamste belemmering, versus 35,8% in de gehele economie. ‘Aanstekelijk werkgeverschap’ wordt essentieel: organisaties die naast efficiëntie ook zingeving en binding bieden, trekken makkelijker talent aan. AI biedt deels soelaas, met name voor routinematige taken, maar menselijke intelligentie blijft onmisbaar bij complexe advisering en toezicht.

De volledige sectorprognose Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO is hier te vinden.