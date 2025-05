Fiscus intensiveert aanpak schenk- en erfbelastingconstructies

Een interne coördinatiegroep, de Coördinatiegroep Constructiebestrijding (CCB), waarschuwt in documenten op het intranet van de fiscus voor een aantal specifieke structuren en roept inspecteurs op deze actief te melden en te bestrijden, meldt het FD.

Constructies

Een van de genoemde opzetjes betreft het gebruik van erfpachtrechten door vermogende particulieren. Hierbij verkopen ouders de grond onder hun woning aan hun kinderen of aan een stichting die deze namens de kinderen beheert. Zo wordt vermogen fiscaal voordelig overgedragen. Ook een constructie waarbij de overdrachtsbelasting bij verkoop van een verhuurde woning aan de huurder wordt verlaagd door middel van een afkoopsom voor de huurperiode wordt door de Belastingdienst als ongewenst bestempeld.

Daarnaast is er aandacht voor zogenoemde herroepelijke schenkingen, een vorm van generationskipping. In deze opzet schenken grootouders vermogen aan hun kleinkinderen, onder voorbehoud van herroeping. Na overlijden erven de ouders dit herroepingsrecht en maken er gebruik van. Het gevolg: de kinderen krijgen schenkbelasting terug, terwijl bij de ouders geen erfbelasting meer wordt geheven.

Fraus legis

De CCB wijst erop dat deze constructies juridisch worden vormgegeven om belastingheffing te omzeilen, wat onder omstandigheden als misbruik van recht (fraus legis) kan worden aangemerkt. Dit kan uiteindelijk door de Hoge Raad worden getoetst.

Sinds een ambtelijk onderzoek in 2022 naar vermogensverdeling publiceert het kabinet jaarlijks in de voorjaarsnota over fiscale constructies. Dit jaar bevat die nota onder meer voorstellen om het ontwijken van verbruiksbelasting via minimale toevoegingen aan vruchtensappen tegen te gaan, en een wetswijziging om belastingvoordelen bij nalatenschappen tussen partners na een uitspraak van de Hoge Raad terug te draaien.

Bron: FD