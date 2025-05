Amerikaanse accountancytoezichthouder laat zich niet zonder slag of stoot opheffen

Bestuursvoorzitter Erica Williams liet zich afgelopen week fel uit tegen een wetsvoorstel dat de PCAOB zou ontmantelen door de taken onder te brengen bij de Securities and Exchange Commission (SEC), de waakhond voor het beurswezen. Het voorstel is in behandeling bij de Amerikaanse house financial services committee, een onderdeel van het Huis van Afgevaardigden.

‘Diep verontrust’

Tijdens een bijeenkomst van een orgaan dat de PCAOB namens beleggers adviseert, waarschuwde Williams dat het opheffen van de PCAOB aanzienlijke risico’s met zich meebrengt voor beleggers. “Ik ben diep verontrust door dit wetsvoorstel. De SEC is een uitstekende organisatie, maar haar rol verschilt wezenlijk van die van de PCAOB”, aldus Williams, die zelf elf jaar werkzaam was bij de SEC.

Volgens Williams beschikt de PCAOB over unieke expertise, opgebouwd sinds de oprichting in 2002 na boekhoudschandalen als Enron en WorldCom. “Die ervaring en kennis kun je niet zomaar verplaatsen zonder grote risico’s voor beleggers, zeker in een tijd waarin de markten al volatiel zijn”, zei ze.

Jarenlange vertraging

De voorzitter benadrukte dat alleen al de inspectiepraktijk jarenlange vertraging zou kunnen oplopen als de verantwoordelijkheid overgaat naar de SEC, die een nieuw programma zou moeten opzetten. Ze wees op de complexe internationale positie van de PCAOB: inspecties vinden plaats in meer dan 50 rechtsgebieden wereldwijd, vaak op basis van bilaterale verdragen waarover jaren is onderhandeld en die niet automatisch overdraagbaar zijn aan de SEC.

Personeelstekort

Daarnaast is er sprake van een schaarste aan gekwalificeerd personeel in de sector. De PCAOB telt 480 ervaren inspecteurs, met gemiddeld 22 jaar beroepservaring, waarvan gemiddeld tien jaar in de publieke accountantspraktijk. “Onze mensen hebben diepgaande expertise in meer dan 30 sectoren en 40 vakgebieden en spreken 33 talen – cruciaal voor internationale controles”, aldus Williams. Volgens haar zou het niet alleen kostbaar, maar ook praktisch vrijwel onmogelijk zijn om dit specialistische team over te hevelen naar de SEC. “Zonder deze capaciteit is de uitvoering van de toezichttaken op zijn minst onzeker”, concludeerde ze.

Het wetsvoorstel past in een bredere politieke discussie over toezicht en deregulering in de Amerikaanse financiële sector. De komende weken zal blijken of het voorstel voldoende steun krijgt in het Congres.

Bron: Accounting Today