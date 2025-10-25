AFM wijst op aandachtspunten Europese toezichthouder in verslaggeving

De AFM vraagt beursgenoteerde ondernemingen bij het opstellen van de verslaggeving over 2025 om extra aandacht te besteden aan de prioriteiten van de European Securities and Markets Authority (ESMA) en duurzaamheidsverslaggeving.

“Deze punten zijn ook relevant voor auditcommissies die toezicht houden op het rapportageproces en voor accountantsorganisaties die de verslaggeving controleren”, voegt de toezichthouder eraan toe.

De Europese toezichthouder op de beleggingsmarkten heeft drie prioriteiten benoemd voor de verslaggeving over 2025:

Financiële verslaggeving: geopolitieke risico’s en onzekerheden, en gesegmenteerde informatie (IFRS 8);

Duurzaamheid: overwegingen van materialiteit bij rapportage volgens ESRS en de scope en structuur van het duurzaamheidsverslag;

De juiste toepassing van het European Single Electronic Format (ESEF): ESMA heef een overzicht gemaakt van veelvoorkomende ESEF-fouten in het kasstroomoverzicht.

De AFM besteedt extra aandacht aan die drie punten. “Ook belicht ESMA in haar publicatie het belang van connectiviteit tussen financiële en duurzaamheidsinformatie, recente IFRS-ontwikkelingen en het belang van consistentie bij het gebruik van Alternative Performance Measures (APM’s).”

Transparantie

De AFM benadrukt het belang van transparante communicatie over impact, risico’s en kansen en de dubbelematerialiteitsanalyse. “Een transparante toelichting over de impacts, risks and opportunities (IRO’s) helpt de lezer van het duurzaamheidsverslag te begrijpen hoe de onderneming de samenleving en het milieu beïnvloedt en hoe externe factoren de eigen bedrijfsvoering kunnen raken.” De IRO’s zijn de input voor de dubbelematerialiteitsanalyse, die een sleutelrol speelt bij de duurzaamheidsrapportage.

Corporate Governance Code

De AFM wijst ook op de in maart geactualiseerde Corporate Governance Code. Daarin is nu ook de verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) opgenomen. Daarmee zijn de verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen voor risicobeheersing duidelijker vastgelegd.