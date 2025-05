Zo geef je handig advies over aangiften van erf-en schenkbelasting 

De Integrale Nalatenschap Tool (INT) ondersteunt je bij adviezen over aangiften erf- en schenkbelasting. In de INT is de benodigde rekenkundige kennis, tabellen en -hulpen op een gestructureerde wijze opgenomen zodat je jouw client adequaat de juiste materiele keuzes kunt laten maken. Vanaf mei 2025 kan de aangifte erf-en schenkbelasting bovendien met één klik (elektronisch) naar de Belastingdienst worden verstuurd.



Eerder al schreven een aantal artikelen om te illustreren hoe de INT het je makkelijker maakt bij het vaststellen van diverse waarden. Hierna komen vruchtgebruik, waarde verminderende factoren bij een woning en imputatiewaarde aan bod.

Vruchtgebruik

Vruchtgebruik is het recht om goederen van een ander (zoals een woning, bankrekeningen of andere bezittingen) te gebruiken en de “vruchten” (opbrengsten) ervan te genieten, zonder eigenaar van die goederen te zijn. Bij een erfenis betekent dit dat de vruchtgebruiker (bijvoorbeeld de langstlevende echtgenoot) bepaalde goederen mag gebruiken, terwijl de eigendom (niet de volledige beschikking) bij anderen ligt (de “bloot eigenaars”, vaak de kinderen).

Afbeelding 1.

Afbeelding 2.

Vruchtgebruik volgt uit onder meer de wettelijke verdeling of is testamentair of op een andere wettelijke manier vastgelegd en wordt vooral toegepast bij een verwachte waardestijging. De vruchtgebruiker heeft rechten en plichten maar dat is niet aan de INT. Vruchtgebruik kan complex zijn en de INT helpt de professional om de fiscale gevolgen te optimaliseren door middel van de diverse berekeningen, en deze overzichtelijk te presenteren als basis voor het advies aan de client.

Een heel eenvoudig voorbeeld is een achterblijvende moeder van 2 kinderen waarbij het vruchtgebruik de woning betreft van €400.000 (zie de afbeelding 1). De berekende waarde kan visueel gecontroleerd worden (zie onderaan scherm en dit geldt voor meerdere berekeningen in de INT) en doorgevoerd in de “backbone” van de aangifte, de erfgenamen en legatarissen (afbeelding 2). Uiteindelijk verschijnen de consequenties in het werkblad “stap 4” “details te betalen erfbelasting“ waar het vruchtgebruik expliciet genoemd wordt voor de kinderen (zie afbeelding 3). Met de INT kunnen alle mogelijke vruchtgebruik berekeningen worden uitgevoerd.

Afbeelding 3.

Waarde verminderende factoren bij een woning

Waard verminderende factoren bij een woning inzake erfenisbelasting spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de belastbare waarde van die woning in een nalatenschap. Waarde vermindering leidt gebruikelijk tot een lagere erfbelasting.

Waarde verminderende factoren (zoals o.a. verkoopbaarheid, (reële) huur, duurzaamheid, erfpacht) zijn omstandigheden die de waarde van een woning verminderen ten opzichte van de markt- of WOZ-waarde. Hoe de professional deze waardeverminderingen moet toepassen is technisch en vereist nauwkeurige berekeningen. De Belastingdienst houdt rekening met deze factoren om een realistische waardering te maken.

Het voorbeeld betreft een pand met een WOZ waarde van €400.000. Na invullen van de standaard gegevens wordt er ruimte geboden om bijv. de verhuur situatie in kaart te brengen (zie afbeelding 4). Op het vervolg scherm zijn 8 situaties toegevoegd die ieder een variabele hebben opgelicht waarmee gesimuleerd kan worden wat de impact daarvan is op de WOZ waarde. Het advies hierover leidt per saldo tot de waarde vaststelling WOZ in de definitieve aangifte.

Afbeelding 4.

Imputatie waarde pensioenen

Imputatiewaarden verwijzen naar fictieve of toegerekende waarden die worden gebruikt om de economische waarde van een recht of bezit te bepalen voor fiscale doeleinden, zoals pensioenen voor de erfbelasting. Die zijn in Nederland vaak een belangrijk onderdeel van een nalatenschap. Over het nabestaandenpensioen zelf hoeft geen erfbelasting betaald te worden maar de economische (fictieve) waarde van het nabestaandenpensioen wordt voor de helft wel afgetrokken van de erfbelastingvrijstelling van de partner, waarbij er wel altijd een minimum vrijstelling (in 2025 €207.886) overblijft. De aftrek is gebonden aan een maximum waarbij geldt dat hoe hoger het pensioen, hoe relatief minder aftrek daardoor. Imputatiewaarden en erfbelasting bij pensioenen zijn ingewikkeld en afhankelijk van de specifieke situatie (bijv. type pensioen, testament, vruchtgebruik). De professional kan m.b.v. INT eenvoudig de exacte berekening van imputatiewaarden maken en optimaliseren voor de erfbelasting.

Afbeelding 5.

Het voorbeeld hier is dat na het overlijden van de erflater in 2025, de nabestaande een pensioenuitkering van €12.000 per jaar krijgt (zie afbeelding 6). Nadat je de button voor het “tonen van de imputatie” intoetst krijg je een automatisch gegenereerd overzicht van alle pensioenen die impact hebben op de partnervrijstelling en de specifieke onderbouwing van de waarde daarvan (zie afbeelding 7), rekening houdend met de eerder genoemde minimum en maximum. Zo heb je super handig en snel een overzicht van dit op zich niet eenvoudige onderwerp en weet de professional daardoor wat hiermee te doen.

Afbeelding 6.

Afbeelding 7.

De komende weken gaan we verder met inzoomen op diverse onderwerpen en de manier waarop de INT ondersteuning biedt bij advies over en aangifte van schenk-en erfbelasting.

We benadrukken dat we een lean en mean bedrijf zijn zodat we de INT bewust met een zeer aantrekkelijke prijs kunnen positioneren. Ons streven is dat iedere professional de INT gaat gebruiken, eventueel naast een al bestaande (duurdere) oplossing. Groei je ook mee met de INT? Vraag een gratis demo aan of bestel vandaag nog!