Staatssecretaris wil dubbeling schenk- en erfbelasting voorkomen

Onderdeel 12 van het oude besluit is vervallen vanwege achterhaalde rechtspraak, terwijl het nieuwe onderdeel 12 een goedkeuring bevat voor de evenredigheidsbreuk in het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.

Gelijksoortig

Voor vermindering van dubbele belasting moet buitenlandse belasting gelijksoortig zijn aan de Nederlandse erf- of schenkbelasting. Dit betekent dat de belasting dezelfde oorzaak en hetzelfde object moet hebben. Bijvoorbeeld, buitenlandse successiebelasting moet geheven zijn bij overlijden en gericht zijn op vermogensovergang. Voor schenkbelasting geldt dat de buitenlandse heffing moet voortkomen uit vrijgevigheid.

Federatieve staten

In federatieve staten zoals België wordt successiebelasting soms op regionaal niveau geheven. Deze belastingen worden toch als gelijksoortig beschouwd, mits ze in de plaats komen van een federale heffing. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gewestelijke successierechten in België.

Verenigde Staten

Het besluit bevat een goedkeuring voor het verrekenen van ‘State Tax’ in de VS als schuld op de nalatenschap. Daarnaast wordt uitstel van betaling van Belgisch successierecht aangemerkt als betaling, om ongewenste fiscale gevolgen te voorkomen.

Europa

Hoewel de Europese erfrechtverordening civielrechtelijke aspecten regelt, blijft dubbele belasting mogelijk. Het besluit biedt ruimte voor maatwerk via verzoeken bij de Belastingdienst. Ook diplomaten en internationale ambtenaren krijgen specifieke behandeling, afhankelijk van verdragsrechtelijke verplichtingen.

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Een nieuwe goedkeuring maakt het mogelijk om bij de berekening van vermindering rekening te houden met de BOR-vrijstelling. Dit geldt ook voor schenkbelasting en fictief in Nederland wonende erflaters. De goedkeuring is voorwaardelijk en vervalt bij niet-naleving van voortzettingsvereisten.

Het besluit treedt op 16 mei 2025 in werking

Lees hier het besluit.