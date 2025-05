KPMG: Nederlandse banken staan sterk

De vier grootste banken in Nederland, ING, Rabobank, ABN AMRO en de Volksbank, staan er sterk voor, zo blijkt uit het jaarlijkse State of the Banks rapport van KPMG. Ze rapporteren sterke winst, stabiele balansen en voldoende kapitaalreserves.

Dit zorgt voor een gezonde basis om geopolitieke en economische onzekerheden aan te kunnen. Ook nieuwe technologieën, zoals generatieve AI, verbeteren de efficiëntie en klantervaring. Ondanks dalende rentetarieven hebben Nederlandse banken sterke rente-inkomsten en recordresultaten met vergoedingen en commissies behaald. De banken verkennen fusie- en overnamemogelijkheden om hun markt te vergroten en hun aanwezigheid in Europa te versterken, terwijl ze winsten toewijzen aan dividenden en aandeleninkoop.

In 2024 hadden Nederlandse banken het moeilijker om hun hoge inkomsten vast te houden. Door de renteverlagingen van de Europese Centrale Bank werd verwacht dat de winstmarges zouden dalen. Toch waren er goede resultaten in rente-inkomsten en erg goede resultaten als het gaat om vergoedingen en commissies. Niet-presterende leningen stegen een beetje, wat goed risicobeheer en een gunstige economie laat zien. Bedrijfskosten stegen voor banken in boekjaar 2024, wat leidde tot een verslechtering van de kosten-inkomstenverhouding. Investeringen in technologie zullen naar verwachting op lange termijn de kosten verlagen en efficiëntie verbeteren, terwijl personeelskosten kunnen stijgen door de krappe arbeidsmarkt. De kredietkwaliteit bleef sterk, ondanks een toename van het aantal faillissementen in Nederland.

Camiel van Steekelenburg, hoofd van de financiële & bankensector bij KPMG: “Het zijn goede tijden voor banken. De vier grootste Nederlandse banken hebben de laatste jaren indrukwekkende resultaten laten zien. Dit schept een solide basis te midden van geopolitieke en macro-economische onzekerheid, de technologische kansen en bedreigingen vanuit AI en cyber, veranderende regelgeving voor banken, en een groeiende interesse in fusies en overnames”.

Strategische prioriteiten en uitdagingen

Strategische plannen blijven gericht op vereenvoudiging, digitalisering en kostenbeheersing. Blijvend stijgende personeelskosten, veroorzaakt door krappe arbeidsmarkten en voortdurende CAO-onderhandelingen, zijn een structurele uitdaging. Grote EU-projecten zoals investeringen in defensie, veiligheid en de Green Deal geven Nederlandse banken de kans om te kiezen welke rol ze willen spelen in deze gebieden. Banken gebruiken technologie om te optimaliseren en het aantal werknemers te verminderen. Investeringen in AI beginnen de eerste resultaten te laten zien. Zo gebruikt ING gepersonaliseerde marketing en AI-chatbots om klantinteracties te verbeteren en heeft ABN AMRO een voicebot voor creditcarddiensten om wachttijden te verminderen, efficiëntie te verbeteren en klanttevredenheid te verhogen.

Belang van Digitale Veerkracht en Cybersecurity

Digitale veerkracht is een belangrijk aandachtspunt, niet alleen door uitdagingen als de Digital Operational Resilience Act (DORA), maar ook stijgende cybersecurityrisico’s. Ook de groeiende concurrentie van Fintech onderstreept het belang van innovatie naast het feit dat hogere cybersecurityrisico’s investeringen in digitale veiligheid vereisen. De groeiende afhankelijkheid van Amerikaanse cloud-aanbieders maakt dit nog urgenter en heeft discussies over een Europese cloud-infrastructuur aangewakkerd. Banken moeten blijven investeren en proactief zijn om zich te beschermen tegen cyberaanvallen en aan regelgeving te voldoen. De Nederlandsche Bank monitort de naleving en benadrukt het belang van sterke digitale risicobeheerpraktijken.

ESG onder druk

Duurzaamheid is nu een strategische prioriteit voor Nederlandse banken, niet alleen een reputatiekwestie. De vraag is niet meer of, maar hoe ESG een concurrentievoordeel kan bieden. Toch staat ESG onder druk door ontwikkelingen zoals de verhoogde focus op defensie en veiligheid alsmede de geopolitieke ontwikkelingen op dit onderwerp.