Rechter wijst schijnzelfstandigen soms tienduizenden euro’s toe

Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur, dat 47 zaken opspoorde. In 24 van die zaken besloot een rechter dat de zzp’er inderdaad een werknemer was en met terugwerkende kracht recht had op vakantiedagen, cao-loon, reiskostenvergoeding, ontslagvergoeding, pensioenpremie of ziektedagen.

Zzp’er stapt zelf naar rechter

Werkgevers moeten zich geen zorgen maken over de Belastingdienst, die controleert of een zzp’er wel echt een zelfstandige is, maar over de zzp’er zelf. Die neemt geregeld de vlucht naar voren en stapt naar de rechter. Zo moest een Limburgse handbalclub een oud-speler € 50.000 betalen omdat hij bij nader inzien toch werknemer was. De club is inmiddels failliet. Nieuwsuur sprak ook een zzp’er die een stoel huurde bij een kapsalon en een deel van zijn omzet afdroeg aan de zaak. Hij kreeg € 30.000.

Pensioenfondsen betalen mee aan de rekening

Als schijnzelfstandige kun je met terugwerkende kracht ook pensioenopbouw eisen; de werkgever moet dan tot maximaal vijf jaar terugbetalen aan het pensioenfonds. De rest moet het pensioenfonds zelf ophoesten. Volgens de Pensioenfederatie zou dat een pensioengat kunnen opleveren van naar schatting € 1,3 miljard per jaar. Volgens hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp kan dit bedrag nog vele malen hoger worden, omdat het aantal schijnzelfstandigen waarschijnlijk hoger is dan de 200.000 waar nu mee gerekend wordt.

Bron: NOS