Ook Grant Thornton Nederland in handen van private equity

Grant Thornton Nederland sluit zich aan bij het multinationale, multidisciplinaire platform dat eerder dit jaar is gevormd door Grant Thornton VS en Ierland. Het platform is gecreëerd met steun van een investeerdersgroep onder leiding van New Mountain Capital. In Nederland mikt het kantoor op een verdubbeling in omzet, CEO Marcel Blöte blijft leidinggeven aan de Nederlandse organisatie.

New Mountain Capital is een op groei gerichte investeringsmaatschappij met een beheerd vermogen van ongeveer $ 55 miljard. Grant Thornton Nederland heeft meer dan 800 medewerkers en 8 vestigingen. Het platform heeft bijna 13.000 medewerkers en bijna 60 kantoren. De leden van het platform blijven onderdeel uitmaken van het netwerk Grant Thornton International, dat toegang biedt tot meer dan 150 markten wereldwijd. Afronding van de overnametransactie wordt in de loop van 2025 verwacht. Financiële details worden niet bekendgemaakt.

Schaalvergroting

‘Schaalvergroting is een vereiste voor een duurzame toekomst voor Grant Thornton Nederland’, meldt het kantoor in een verklaring. ‘Aansluiting bij het platform biedt Grant Thornton Nederland de mogelijkheden om de ambitieuze groeiambities te realiseren, met behoud en versterking van de kwaliteit, integriteit en onafhankelijkheid van haar auditdiensten. Het platform zal Grant Thornton Nederland helpen om het dienstenaanbod te verbreden en verder te specialiseren. Extra investeringen in onder andere kwaliteit, innovatie, ICT en werkgeverschap zijn nodig voor verdere optimalisering van de dienstverlening. Door uitdagende ontwikkelingsmogelijkheden blijft Grant Thornton Nederland een aantrekkelijke werkgever.’

Marcel Blöte, CEO van Grant Thornton Nederland, blijft leidinggeven aan de Nederlandse organisatie. CEO van Grant Thornton Advisors Jim Peko geeft leiding aan het platform. “Door samen te gaan met vooraanstaande, snelgroeiende firma’s zoals Grant Thornton Nederland, vormen we een dienstverlener van wereldklasse die multinationale markten bestrijkt”, aldus Peko.

“We brengen de beste en snelst groeiende kantoren samen in één geïntegreerd wereldwijd platform”, zegt Andre Moura, managing director van New Mountain Capital. “Grant Thornton Nederland is hier een perfect voorbeeld van en levert de kwaliteit, expertise en sectorspecialisatie die integraal zijn aan de klantervaring van wereldklasse die we creëren.”

We zijn erg blij met de uitbreiding van ons platform door de toetreding van Grant Thornton Nederland”, aldus Steve Tennant, Managing Partner van Grant Thornton in Ierland. “Het Nederlandse kantoor brengt complementaire ambitie en talent met zich mee, nu we onze expertise, diensten en geografische reikwijdte willen uitbreiden ten behoeve van onze klanten en onze mensen.”

Top 10-marktpositie

Marcel Blöte, CEO van Grant Thornton Nederland: “Wij willen onze omzet verdubbelen en een stevige top-10 marktpositie innemen, waarbij we onze eigen ondernemende cultuur en kwalitatieve aanpak behouden. Deze stap helpt ons verder te groeien zowel autonoom als door acquisities, om de benodigde schaal te realiseren. Ik ben dan ook erg blij dat wij onderdeel worden van dit multinationale platform, waardoor wij flexibeler kunnen inspelen op veranderingen in de markt en regelgeving. Tegelijkertijd bieden wij een aantrekkelijker carrièreperspectief voor toekomstige partners en een bredere groep medewerkers.”

Tjark de Lange, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Grant Thornton Nederland: “De keuze om ons aan te sluiten bij dit platform is de uitkomst van een grondige verkenning van meerdere strategische opties. Als onderdeel van het platform kan Grant Thornton Nederland verder groeien en extra investeren in kwaliteit en innovatie. De Raad van Commissarissen beschouwt dit als de beste stap voor een gezonde en relevante toekomst voor de onderneming.”

Governance

De auditpraktijk van Grant Thornton Nederland blijft qua zeggenschap onafhankelijk en zal opereren als aparte entiteit om te kunnen blijven voldoen aan de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). De Raad van Bestuur blijft bestaan uit Marcel Blöte (voorzitter), Ronald Houtveen en Bart Jonker.

Het adviestraject met de Ondernemingsraad is inmiddels afgerond. Grant Thornton Nederland is over de transactie nog in overleg met de Autoriteit Financiële Markten.

Bij de totstandkoming van de transactie is Grant Thornton Nederland bijgestaan door adviseurs van KPMG, Burggraaf & Hoekstra en Recofise.