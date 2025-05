Celstraffen geëist tegen ‘fiscaal adviseurs van de soevereinen’

Het OM eist tegen de mannen gevangenisstraffen van 12 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, en een beroeps- en bestuursverbod voor de duur van vijf jaar. De inwoners van Schinveld en Geleen presenteerden zich als fiscaal en juridisch adviseurs en hebben volgens het OM belastingplichtigen tegen betaling geholpen om vele onjuiste aangiftes voor de inkomstenbelasting in te dienen. Bedragen werden daarbij ten onrechte als gift in aftrek gebracht.

Extra schulden en onzekerheid

De mannen waren allebei bestuurder van een vereniging die zichzelf presenteerde als fiscaal-juridisch kantoor. Ze vulden niet alleen hun eigen belastingaangiftes opzettelijk onjuist in, maar ook die van de vereniging en leden van de vereniging. Verder hebben de Limburgers duizenden euro’s verenigingsgeld verduisterd.

Veel leden konden aanvankelijk een leuke belastingteruggave tegemoetzien, maar kwamen later in de problemen toen de Belastingdienst het geld weer terugvorderde naar aanleiding van de inhoudelijke beoordeling van de aangifte. ‘In sommige gevallen waren er mensen betrokken die niet uitgenodigd waren om belastingaangifte te doen. Door het ‘advies’ van de verdachten deden zij dat echter alsnog. Uiteindelijk leidde dat tot extra schulden en onzekerheid, omdat zij bijvoorbeeld te maken kregen met onverwachte navorderingen, rentes en lange procedures’, aldus het OM.

Vereniging streek 15% van teruggave op

Tegen de vereniging, die zich als juridisch kantoor presenteerde, eist het OM een geldboete van € 15.000 vanwege de nadrukkelijke rol in het structureel indienen van onjuiste belastingaangiftes namens de leden. De leden moesten 15% van de ten onrechte ontvangen belasting naar de vereniging overmaken. ‘Geen van de betrokkenen beschikt over een juridische opleiding.’

‘Zorgwekkende ontwikkeling’

Volgens de officier van justitie is het een voorbeeld van een zorgwekkende ontwikkeling in de maatschappij: ‘Een ontwikkeling waarbij zelfbenoemde juridisch ‘adviseurs’ tegen betaling belastingplichtigen misleiden met foutieve en schadelijke adviezen. Het OM vindt het extra ernstig, omdat de verdachten er zelf financieel beter van probeerden te worden, terwijl ze anderen uiteindelijk in ellende achterlieten. De Belastingdienst werd door het handelen van verdachten ook nog belast met een enorme hoeveelheid extra werk.’

Soevereinen

Het gaat om de twee mannen die in december 2023 door de Fiod werden aangehouden op verdenking van belastingfraude, valsheid in geschrift en verduistering. De opsporingsdienst gaf toen aan dat de zogeheten ‘giftenaftrek’ betrekking had op onder meer betaalde belastingen aan de Belastingdienst, gemeentes en waterschappen, betaalde verkeersboetes, betaalde huur (aan woningbouwcorporaties) en betalingen voor gas, water en licht. Het zou om honderden aangiften, verzoeken en bezwaren gaan over de belastingjaren van 2017 tot en met 2021. Het AD berichtte toen dat het ging om ‘soevereinen’, een groep mensen die vinden dat ze geen belasting hoeven te betalen en hun eigen woning soms tot onafhankelijke staat verklaren. Of ze ook het gebruik van alle openbare voorzieningen afzweren, is niet bekend.

Eerder won de Belastingdienst een kort geding tegen een van de twee, die volgens de rechtbank in Maastricht overduidelijk onjuiste en misleidende informatier verspreidde op zijn website. De adviseur moest dat oordeel op zijn eigen website plaatsen op straffe van een dwangsom van € 50.000.