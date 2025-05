Polarisatie op de werkvloer tast productiviteit aan

Het begint vaak onschuldig: een discussie over politiek, duurzaamheid of sociale kwesties. Maar wat als een meningsverschil omslaat in wederzijds wantrouwen? Steeds vaker sijpelen maatschappelijke tegenstellingen door naar de werkvloer. Medewerkers voelen zich onbegrepen, trekken zich terug in hun eigen groep en vermijden collega’s met een andere mening.

Uit het Randstad Employer Brand Research 2025 blijkt dat 20% van de werknemers bepaalde onderwerpen bewust vermijdt om conflicten te voorkomen. Bij jongeren onder de 30 loopt dit zelfs op tot 30%. Spanningen gaan niet alleen over inhoud, maar ook over gevoelens van erkenning. Als mensen het idee hebben dat hun stem niet telt, verhardt de sfeer.

Twee soorten polarisatie

Polarisatie op het werk uit zich op twee manieren. De eerste draait om maatschappelijke spanningen. Discussies over klimaat, migratie of diversiteit kunnen leiden tot scherpe tegenstellingen. Vooral sociale media wakkeren dit aan. Een voorbeeld: een team waarin de ene helft pleit voor minder vliegreizen, terwijl anderen dit als betutteling zien. Zonder goede begeleiding leidt dit tot verwijdering. Maar soms ontstaat polarisatie door de bedrijfsstructuur zelf. Denk aan salesmedewerkers die onder druk staan om targets te halen, terwijl de kwaliteitsafdeling juist waakt over zorgvuldigheid. Of verschillen in beloning en carrièrekansen die tot frustraties leiden.

Randstad deed samen met tientallen bedrijven onderzoek naar oplossingen. Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen om polarisatie op de werkvloer niet uit de hand te laten lopen:

Creëer een veilige cultuur. Medewerkers moeten zich vrij voelen om hun mening te uiten, zonder angst voor conflicten. Leidinggevenden kunnen hierin het voortouw nemen door zelf het goede voorbeeld te geven.

Zoek het ‘redelijke midden’. Niet de luidste stemmen, maar de groep die verbinding zoekt, moet leidend zijn. Geef deze medewerkers een platform.

Stimuleer samenwerking over afdelingen heen. Projectteams met mensen uit verschillende hoeken van het bedrijf helpen om begrip te kweken.

Maak gedeelde doelen zichtbaar. Laat zien hoe elke afdeling bijdraagt aan het grotere geheel, zodat medewerkers niet alleen voor zichzelf werken.

‘Nu investeren voorkomt erger’

Met een krappe arbeidsmarkt kunnen bedrijven het zich niet veroorloven dat talent vertrekt door een verziekte sfeer, stelt Randstad vast. Polarisatie sluimert vaak lang, maar de gevolgen zijn groot. Werkgevers die nú ingrijpen, voorkomen dat spanningen escaleren. De oplossing? Verbindend leiderschap: niet wegkijken, maar actief werken aan een cultuur waarin verschillen worden gerespecteerd – en waarin iedereen zich thuis voelt.

Bron: Randstad