Hoge Raad vraagt ieders mening over hoogte belastingrente op aanslag Vpb

De Hoge Raad moet oordelen of de belastingrente van 8% voor aanslagen vennootschapsbelasting niet te hoog is. Daarvoor wordt voor het eerst ook de mening van het publiek gevraagd.

De Hoge Raad moet een oordeel gaan vellen in een cassatieprocedure over de hoogte van het belastingrentepercentage op de belastingaanslag vennootschapsbelasting. De hoogste rechter wil daarbij ook de mening van het publiek weten: iedereen kan tot en met 20 juni input leveren via de website van de Hoge Raad. Daarmee wordt voor het eerst gebruik gemaakt van de amicus curiae-optie, die sinds 2021 wettelijk is vastgelegd en mogelijk maakt dat in rechtszaken ook andere partijen dan de belanghebbenden inbreng kunnen leveren. “Door de inbreng van externe meedenkers kan de rechter een beter en breder zicht krijgen op de mogelijke maatschappelijke gevolgen van de beslissing die hij moet nemen en zo een beter gefundeerde uitspraak doen. Deze ‘meedenkers’ leveren daarmee een bijdrage aan de rechtsvorming.”

Rechter: 8% te hoog

Het belastingrentepercentage voor de vennootschapsbelasting (Vpb) is in 2022 verhoogd naar 8%. De rechtbank Noord-Nederland oordeelde vorig jaar dat dat te hoog is en in strijd met het evenredigheidsbeginsel. Financiën is het daarmee niet eens en is direct naar de Hoge Raad gestapt. Alle bezwaarschriften tegen het in rekening gebrachte verhoogde belastingrentepercentage zijn door de staatssecretaris aangewezen als massaal bezwaar. “Vanwege de gevolgen die zijn uitspraak kan hebben voor anderen dan de partijen in deze procedure vindt de Hoge Raad het wenselijk dat ook andere bedrijven en organisaties voor wie de uitspraak gaat gelden de gelegenheid krijgen een inbreng te leveren.” Anonieme reacties worden niet meegenomen.

De vragen die beantwoord moeten worden, zijn: