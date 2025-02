Bezwaren tegen belastingrente vpb aangemerkt als massaal bezwaar

In november vorig jaar oordeelde de rechtbank Noord-Nederland dat het rentepercentage van 8% voor de vennootschapsbelasting te hoog is en daarmee in strijd met het evenredigheidsbeginsel. De Belastingdienst heeft tegen die uitspraak beroep ingesteld bij de Hoge Raad.

De uitspraak van de rechtbank heeft veel bezwaren opgeleverd tegen de hoogte van het belastingrentepercentage voor de vennootschapsbelasting. Daarom heeft de staatssecretaris van Financiën die bezwaren afgelopen week aangemerkt als ‘massaal bezwaar’. Alle bezwaren met dezelfde rechtsvraag worden aangehouden totdat de Hoge Raad hierover heeft beslist.

Om welke bezwaren gaat het?

Onder de noemer massaal vallen de volgende bezwaren:

tegen met ingang van 1 oktober 2020 in rekening gebrachte belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting;

tegen met ingang van 1 januari 2022 in rekening gebrachte belastingrente voor de solidariteitsbijdrage;

tegen met ingang van 1 januari 2024 in rekening gebrachte belastingrente voor de minimumbelasting;

tegen met ingang van 1 januari 2025 in rekening gebrachte belastingrente over het winstaandeel.

De bezwaren moeten gaan over het percentage van de belastingrente dat op grond van artikel 30hb AWR j° artikel 1, onderdeel b, van het Besluit belasting- en invorderingsrente (Besluit BIR), dan wel, met ingang van 1 januari 2024, j° artikel 1, tweede lid, Besluit BIR geldt.

Specifieke rechtsvraag vereist

Voorwaarde is dat er op 14 februari nog geen uitspraak was gedaan over het bezwaar en dat het bezwaar minimaal een dag voor de uitspraak van de Hoge Raad is ingediend. Aandachtspunt is ook dat de bezwaren één of meer van de volgende rechtsvragen moeten bevatten: