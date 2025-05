Verduurzamingsrekening voor Tata Steel bedraagt 7 miljard

Het FD heeft het rapport in handen dat ook naar het ministerie van Economische Zaken is gestuurd. Dat praat met Tata over staatssteun bij de overstap naar een minder vervuilende werkwijze. Tot 2023 zou € 3,2 miljard in vergroening moeten worden gestoken, daarna is de nota tot 2037 nog eens € 3,9 miljard. De overheid wil alleen in de eerste fase bijspringen.

Duitsland als voorbeeld

De berekeningen zijn al eerder gemaakt; onduidelijk is of de hoge inflatie de kosten verder heeft opgedreven. Tata Steel, in handen van het gelijknamige Indiase concern, gaat uit van het Duitse model, waarbij de overheid de helft van de investeringen betaalde. Dat zou voor de Nederlandse schatkist een kostenpost van € 1,6 miljard betekenen. Tata wil een hoogoven en Cokesfabriek 2 door schonere installaties vervangen om zo de CO₂-uitstoot met 40% terug te dringen. Die nieuwe installaties gaan uiteindelijk op groene waterstof draaien en dat is duurder. Ook op dat punt kijkt Tata naar Duitsland: daar kreeg branchegenoot Thyssenkrupp van de staat maximaal € 1,45 miljard steun over een periode van tien jaar.

Voorlopig lijkt de overheid tussen de € 0,5 miljard en € 2,5 miljard aan belastinggelden te willen spenderen aan Tata Steel. De rest moet de niet bepaald florissant draaiende staalreus (miljoenenverliezen in de laatste twee jaar) zelf betalen. Daarom wordt aan een reorganisatieplan gewerkt waarbij 1.600 banen verdwijnen.

Bron: FD