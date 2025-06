Fusiekantoor aaff doorbreekt omzetgrens van 200 miljoen euro

2024 stond onder andere in het teken van integreren, meldt het fusiekantoor. Dat lijkt aardig te lukken, want collega’s waarderen hun werk bij aaff met een 8,1. De omzetstijging werd mede gerealiseerd door groei binnen de samenstel & advies en enkele gerichte overnames. De EBITDA-marge bedroeg 9,4% en de brutomarge bleef stabiel. Het nettoresultaat kwam uit op € 10,2 miljoen.

Co-eigenaarschap

Sinds de officiële fusiedatum op 12 juni 2024 bouwt aaff aan een wendbare, datagedreven en toekomstgerichte organisatie. Met een unieke eigendomsstructuur: 100% van de aandelen is in handen van de medewerkers. Het accountantskantoor met meer dan 50 vestigingen heeft 2000 co-eigenaren. Fou-Khan Tsang, voorzitter raad van bestuur: “Met co-eigenaarschap laten we zien dat betekenis altijd boven winst gaat. Bewust leiderschap, gelijkwaardigheid en impact maken, vormen het fundament van aaff. Voor onze klanten, voor onze collega’s en voor de samenleving.”

Duurzaamheid

aaff zet vol in op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo rondde het bedrijf de B Corp-hercertificering af met een mooie 118 punten. Ook werd verder geïnvesteerd in CSRD-rapportage, verduurzaming van het wagenpark en huisvesting en het versterken van duurzaamheidsadvies voor ondernemers.

Naast autonome groei deed aaff drie gerichte overnames: Green Accountants, Innovencio en JMC Accountants en Belastingadviseurs. Ook werd geïnvesteerd in digitalisering, AI-pilots en de uitbreiding van de hub in Sarajevo.

Vooruitblik

Arnoud Bosch, lid raad van bestuur: “Dit jaar bouwen we verder aan één aaff. We versterken onze samenwerking over diensten heen, investeren in innovatie en zetten alles op alles voor positieve klantervaringen. Ook bouwen we aan een aantrekkelijke organisatie voor onze huidige en toekomstige collega’s en bewust en impactvol leiderschap. Zo leggen we samen het fundament voor de toekomst. Ons doel? In 2026 volledig CSRD-compliant zijn; een jaar vóór de deadline. Omdat vooruitgang begint met durven versnellen.”

Bekijk hier de online samenvatting jaarverslag 2024.