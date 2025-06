Personalia | The Audit Generation verwelkomt drie nieuwe partners

The Audit Generation (TAG) heeft een belangrijke stap gezet in haar groeistrategie door drie nieuwe partners aan te stellen. Met de komst van Jordy Lodewijks, Jeroen Westdijk en Ilona Duport is het partnerteam van de jonge en snelgroeiende accountantsorganisatie verdubbeld, van drie naar zes externe accountants.

Deze uitbreiding onderstreept de ambities van TAG om een vernieuwend alternatief te bieden binnen de Nederlandse auditmarkt. De nieuwe partners brengen ieder ruime ervaring en een frisse blik mee en zullen een sleutelrol spelen in het verder uitbouwen van de organisatie.

Jeroen Westdijk zal zich met name richten op de nieuwe locatie in Arnhem, die binnenkort officieel wordt geopend. Jeroen heeft ruime ervaring als externe accountant en bestuurder bij Confirm Accountants. Jordy Lodewijks en Ilona Duport zullen voornamelijk werkzaam zijn vanuit de bestaande kantoren in Utrecht en Rotterdam. Jordy en Ilona komen van EY en Newtone en nemen beiden jarenlange ervaring mee.

De versterking van het partnerteam betekent voor TAG niet alleen meer capaciteit, maar ook een verdere verdieping van kwaliteit, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en een moderne kijk op het accountantsvak.

“Met deze uitbreiding zetten we een mooie stap richting de toekomst. We bouwen samen aan een organisatie waarin werkplezier, innovatie en professionele groei centraal staan,” aldus Mark van Diermen, bestuurder van TAG.

The Audit Generation is een audit only kantoor met kantoren in Utrecht, Rotterdam en binnenkort Arnhem.

