Van stress naar succes: Marjanne’s overstap naar WEA Gouda

Kun je kort vertellen wat de essentie is van jullie werk bij de auditafdeling?

“Natuurlijk! We controleren de jaarrekeningen voor middelgrote en grote klanten. Kijk, zodra een bedrijf twee jaar achter elkaar een balanstotaal hoger dan € 7,5 miljoen heeft, een netto-omzet hoger dan € 15 miljoen of meer dan 50 werknemers. Als ze aan twee van deze criteria voldoen, zijn ze wettelijk verplicht om hun jaarrekening te laten controleren. En dat is waar wij in beeld komen met onze controleverklaringen.”

En hoe bepalen jullie dan welke onderdelen van de jaarrekening extra aandacht krijgen?

“We beginnen altijd met een risico-inschatting. Je moet niet denken dat elk bonnetje wordt nagelopen; we richten ons meer op de gebieden met een hoger risico. Het gaat erom slim en zorgvuldig te werken, niet harder.”

Wat maakt jullie aanpak uniek?

“Een belangrijk aspect van onze auditpraktijk is het gebruik van de data-analyse tool, Continuous Auditor, ontwikkeld door Cygnus-Atratus. Deze tool automatiseert het auditproces door continu de uitgaande betalingen te monitoren, analyseren en controleren. Vanaf 2025 gaan we dit ook toepassen op de debiteuren. En het leuke is dat het een zelflerend systeem is, wat betekent dat het steeds slimmer wordt hoe meer we het gebruiken.”

Hoe is het om deel uit te maken van het team bij WEA Gouda?

“Het is geweldig! We zijn echt een team dat nauw samenwerkt. Het samenstelteam stelt de jaarrekeningen op waarna wij van het auditteam de jaarrekeningen gezamenlijk controleren. Er is veel overleg, maar ook veel vertrouwen in elkaar.”

Klinkt als een hechte groep! Hoe verschilt dat van je vorige baan?

“Oh, dat is een wereld van verschil! Wat mij direct opviel is dat we bij WEA Gouda een uitstekende work-lifebalance kennen. Dat blijkt ook uit interne enquêtes. Daarom is onderling de sfeer ook goed. Werken bij WEA voelt als een warm bad (lacht), maar we zijn echt geen softies hoor! Er wordt pittig hard gewerkt voor de klant. Bij het grote internationale kantoor waar ik voorheen werkte was de druk constant hoog. Hier bij WEA Gouda is meer structuur en is alles persoonlijker. Ik heb hier echt het gevoel dat ik meer directe invloed heb en dichter bij onze klanten sta. Je voelt dat je een bijdrage levert en dat doet me goed.”

Tot slot, wat maakt je werk zo leuk?

“Ik geniet echt van de afwisseling en de uitdagingen. Elke week is anders, en het blijft uitdagend om nieuwe manieren te vinden om onze audits nog efficiënter te maken. Plus, het is heerlijk om niet de stress van een gigantisch accountantskantoor op je schouders te hebben, maar voor MKB-klanten bezig te zijn waar je een voelbare bijdrage levert. Je zit hier daadwerkelijk aan tafel met DGA’s, eigenaren en aandeelhouders – precies de verandering die ik zocht.”

“Bij WEA heerst er een platte organisatiestructuur, gebaseerd op vertrouwen en directe communicatie. We zijn niet bang om elkaar aan te spreken als iets beter kan. Dit directe contact houdt ons scherp en is essentieel, vooral voor de nieuwere teamleden. We durven elkaar ook tegen de scheen te schoppen. Niet letterlijk natuurlijk, maar dat is naar mijn inzicht wel de essentie van een goede samenwerking. Om samen te groeien en te verbeteren.”

