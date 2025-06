Richtingenstrijd voorlopig beslecht tijdens drukbezochte ledenvergadering NBA

De ledenvergadering van de NBA was maandag met meer dan 600 accountants een stuk beter bezocht dan normaal het geval is. De voorgestelde nieuwe ontwerpverordening op de beroepsprofielen deed dan ook nogal wat stof opwaaien, zowel vooraf als tijdens de vergadering.

De temperatuur in congrescentrum Innstyle aan de Maarseveense plassen liep maandag aan het eind van de middag flink op. Letterlijk, want hoewel er veel te doen is om de herziening van de beroepsprofielen bleef de discussie tijdens de ledenvergadering redelijk beschaafd. Alleen de aankondiging van registeraccountant Alexander Vissers om na een eerdere ongegrond verklaarde tuchtklacht ook de nieuwe controlerend accountant van Flynth aan te klagen over de controle van de NBA-cijfers kon op een felle reactie rekenen. “Onbetamelijk om dat hier aan te kondigen”, vond voorzitter Kris Douma. De aanwezige accountants leken het daar in grote meerderheid mee eens te zijn, gezien het luide applaus dat daar op volgde.

Beroepsprofielen

Minder verhit, maar toch ook soms op het scherp van de snede: de voorgestelde nieuwe ontwerpverordening op de beroepsprofielen, en de amendementen die werden ingediend door SRA. Die laatste beroepsorganisatie maakt zich grote zorgen over de certificerende bevoegdheden van AA’s, en wordt daarin gesteund door onder andere Novaa en MKB Nederland. De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) gaat, mede op basis van het herziene beroepsprofiel, de eindtermen grondig herzien.

De NBA-leden mochten zich er maandag over uitspreken. SRA-voorzitter Diana Clement verdedigde de ingediende amendementen met daarin tekstuele aanpassingen op de profielen. Daarmee wordt volgens de voorstellen onder andere ‘gestreefd naar een opleidingssituatie (zie ook artikel 8) waarbij iedere toekomstige accountant tot en met het niveau wettelijke controle, zonder aantekening en met verklarende bevoegdheid (lees: certificeren) in het accountantsregister staat ingeschreven, wanneer de opleiding op bachelor-niveau is afgerond.’ Bij een tweede amendement gaan de indieners uit ‘van een toekomstige professional (zowel AA als RA) die na een opleiding op bachelor-niveau een aantekening krijgt in het accountantsregister. Hiermee vervalt in de verordening de bepaling die erin voorziet dat de opleiding tot accountant tevens de mogelijkheid biedt voor een opleiding tot accountant die zonder aantekening in het accountantsregister wordt ingeschreven.’

Maar de NBA ontraadde de amendementen. De verwijdering van de register-optie om te worden ingeschreven als AA zonder aantekening voor wettelijke controles zou volgens de NBA de keuzevrijheid aan jonge professionals ontnemen. ‘De inmiddels ca 500 reeds afgestudeerde en ingeschreven AccountantAdministratieconsulenten zonder aantekening, hebben dan een opleiding gevolgd die niet langer bestaat.’ Om die reden bleken enkele grote accountantsorganisaties en de Young Profs al geen voorstander. Ook wijst het NBA-bestuur er op dat in een Europese verordening wordt voorgeschreven dat het uitvoeren van wettelijke controles is voorbehouden aan universitair geschoolden.

Met de discussie kwamen aloude tegenstellingen tussen RA’s en AA’s bovendrijven. Beide zijden beschuldigden elkaar maandag van het inperken van de mogelijkheden voor de studerende accountant. “Ik ben het spel over AA’s en RA’s helemaal zat”, bracht een van de aanwezige accountants in. VU-docent Tjibbe Bosman sprak zich fel uit tegen de amendementen. “Het extreem verlagen van de normen is een heel slecht idee”, vindt Bosman. Volgens de RA is het mogelijk aan de invloed van durfinvesteerders bij kantoren te wijten dat er druk ontstaat om kwaliteitsnormen voor de schaarse accountants te verlagen. Ook verschillende AA’s zonder certificeringsbevoegdheid spraken zich uit tegen de amendementen. Annette Houwaart-Nonhof van MKB Nederland toonde zich juist een fel pleitbezorger van die wijzigingsvoorstellen, en wees op het belang van de certificerende bevoegdheid op hbo-niveau. “Een kwaliteitskeurmerk gaat zo verloren”, stelde ze.

SRA-voorzitter Clement kreeg zeker ook veel bijval in de zaal, maar het was toch onvoldoende om een meerderheid voor de amendementen van haar brancheorganisatie te bereiken. De voorstellen werden met zo’n twee derde meerderheid afgewezen. Daarmee lijkt de discussie voorlopig beslecht. Wel stemden de NBA-leden met een grote meerderheid in met de voordracht van Bianca de Jong-Muhren en Evelyn Vinke-Smits als nieuwe bestuursleden. Het is de bedoeling dat De Jong-Muhren eind dit jaar Kris Douma opvolgt als voorzitter, mits de ledenvergadering daar later dit jaar mee instemt.

Alle stukken zijn hier te vinden.